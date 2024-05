Hallan muerta a actriz colombiana que estaba desaparecida en México desde hace un año

De acuerdo con la Embajada de Colombia en México, Ania Margoth Acosta, de 43 años, fue víctima de feminicidio y del abandono del Estado.

Desde junio del año pasado, la familia de la actriz colombiana Ania Margoth Acosta no supo nada de ella después de que viajara a México para relanzar su carrera artística. Durante mucho tiempo no tuvieron noticias de la mujer de 43 años hasta que, a inicios de este mes, funcionarios de Colombia en el país azteca confirmaron el hallazgo del cuerpo de la modelo.

Si bien dieron pocos detalles de lo sucedido, la Embajada de Colombia en México mencionó en X (antes Twitter) que el sepelio fue el 8 de mayo. También mencionaron que fue víctima de trata de personas y su muerte fue un caso de feminicidio.

"Con dolor informamos que fue sepultada Ania Margoth Acosta. Una colombiana víctima de la trata y de un feminicida, también del abandono del Estado. Hoy le fallamos a una familia, a quienes pedimos perdón, y solicitamos a las autoridades judiciales pronta investigación", se lee en la publicación, pidiendo que se investigue para que no quede en la impunidad.

Familiar de la actriz colombiana reveló detalles del caso

Uno de los familiares de Ania Acosta (que prefirió permanecer en el anonimato), conversó con Noticias Caracol y señaló que la Fiscalía de México les ha revelado algunos detalles del caso: "Lo que nos contó la Fiscalía, que mostraban en unos videos, que la montaron a la fuerza a un carro y ya no supimos nada. Ella se comunicó con la mamá como despidiéndose que se iba, pero que nos quería a todos, como dándole a entender que estaba en peligro".

Por medio de las redes sociales, amigos cercanos a la actriz colombiana le enviaron el pésame a la familia y exigen justicia, además, esperan que las autoridades mexicanas aceleren con la investigación para dar con los culpables.

¿Cuándo desapareció la actriz colombiana?

También conocida como la reina del Chocó, Ania Acosta viajó a México para buscar más oportunidades como actriz, ya que sentía que su carrera no tenía éxito. A pesar de que formó parte de producciones como Las Detectivas y el Víctor y El comandante; vio la necesidad de buscar otros rumbos, pero en el país azteca tampoco encontró lo que buscaba.

No obstante, para no preocupar a su familia, no se comunicó con ellos; pero desde el 16 de junio de 2023 dejó de compartir contenido en sus redes sociales. De acuerdo con las autoridades, la última persona que vio a la joven fue el 21 de junio ese mismo mes en Morelia, Michoacán. Desde ese momento, nadie daba razón de su paradero.

Tras la alerta de desaparición que emitieron los seres queridos de Ania Acosta, desde el consulado de Colombia en México lanzaron una ficha con toda la información para que la ciudadanía ayude en la búsqueda.

"Por solicitud de la familia y autoridades, el Consulado General de Colombia en México se permite publicar la alerta ALBA de Michoacán, con el fin de dar con el paradero de la connacional Ania Margoth Acosta Rengifo", se lee.

