Adamari López confirma su separación de Tony Costa, después de caso 10 años | Fuente: Adamari López - Instagram

Lo confirmó. La presentadora puertorriqueña Adamari López se pronunció sobre los rumores de separación de su pareja, el coreógrafo y bailarín Toni Costa, con quien tuvo una relación de casi 10 años.

La actriz de la conocida telenovela “Amigas y rivales” publicó un video de minuto y medio en su cuenta de Instagram para explicar los motivos de su distanciamiento con su ahora expareja.

Adamari López mencionó que en este momento está enfocada en su salud lo que la ha llevado a “revalorar” su relación. Sin embargo, mantiene la esperanza de que la separación pueda servirle a la pareja para retomarla más adelante.

“Quiero compartirles que he decidido separarme de Toni (...) Como bien saben llevo un tiempo enfocada en vivir un estilo de vida saludable y ha sido esa etapa de reflexión la que me ha llevado a tomar este paso de mi vida”, dijo la actriz en el video. “Después de casi 10 años de unión (...) he decidido reevaluar nuestra relación y darnos un tiempo para ver si podemos rescatarla”

Cabe recordar que los rumores sobre la separación circulan ya hace varias semanas pero ninguno se había pronunciado al respecto hasta este momento. Por ello Adamari López pidió a sus seguidores que se respete su decisión de no volver a hablar del tema por el bien de ella y su hija Alaïa, de seis años.

“Por el amor y el cariño que existe, que nos ha unido y por todos esos momentos maravillosos que hemos vivido juntos he decidido que estas serán las únicas declaraciones que voy a ofrecer al respecto. Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar pero sobre todo en el de mi hija Alaïa. Es precisamente por ella que les agradeceré mucho que respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo”. agregó la actriz.

Su separación de Luis Fonsi

Adamari López y Luis Fonsi se comprometieron públicamente en el 2004, celebrando su boda dos años después del anuncio cuando la conductora del programa “Hoy día” también había comunicado que padecía de cáncer de seno. En noviembre del 2009, ambos puertorriqueños confirmaron su separación definitiva.

¿Cómo fue este proceso para Adamari López? Según cuenta, la dolorosa ruptura con el reconocido cantante fue aún más difícil, debido a que sucedió luego de que empezara su tratamiento contra el cáncer. No cabe duda que su salud mental y emocional estuvo comprometida durante esos años.

“Un golpe tan o más duro que el diagnóstico de cáncer de ese momento”, describe la protagonista de “Gata Salvaje” al ser consultada sobre cómo fue el fin de su primer matrimonio en una conversación con la periodista María Celesta Arrarás para su canal de YouTube.

