Adele y Simon Konecki por fin llegaron a un acuerdo en su divorcio. | Fuente: Instagram

A casi dos años de su separación, Adele y Simon Konecki por fin llegaron a un acuerdo de divorcio, indicó People. Si bien los documentos ya se ingresaron a la corte en Los Ángeles, aún no han sido firmados por el juez. Por lo que oficialmente, el matrimonio aún no está disuelto.

La pareja anunció su ruptura en abril del 2019, tras siete años juntos. Ellos son padres de Angelo quien tiene ocho años.

La cantante Adele pidió el divorcio, cinco meses después de la separación, citando "diferencias irreconciliables" y pidió la custodia conjunto de su hijo. En mayo pasado, se supo que vivían uno frente al otro en Los Ángeles para criar a su hijo durante la pandemia.

Cuando terminaron su relación, Adele y Simon Konecki enviaron un comunicado conjunto en el que afirmaron "se comprometen a educar juntos con amor a su hijo Angelo" y pedían respeto a su "vida privada".

Al presentar los papeles de divorcio, señalaron que la manutención conyugal y la separación de bienes y propiedades se determinaría durante la mediación.

La cantante, ganadora de 15 premios Grammy, se casó en 2016 con Konecki, un empresario que fundó la organización caritativa 'drop4drop' para promover el acceso al agua potable en el mundo entero.

¿NUEVO AMOR?

La cantante Adele empezó una relación con el rapero Brit Skepta, según informó People en octubre. “Ellos frecuentan los mismos círculos en Londres, y ella se está divirtiendo”, señaló una fuente.

Asimismo, se conoce que ambos son originarios de Tottenham, un barrio ubicado al norte de la ciudad de Londres.

“Adele me envía mensajes de texto todo el tiempo y me mantiene bajo control. Me habla de cómo van las cosas”, dijo Skepta en una entrevista de 2016 con el Evening Standard.

Tras solicitar el divorcio, la intéprete de "Hello" se ha mostrado “mucho más sociable y se ha abierto un poco”.