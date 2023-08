Adele detiene su concierto para defender a un fanático de un guardia de seguridad [VIDEO]

Adele ha vuelto a ganarse la admiración de sus seguidores, y no solo por cantar sus famosas canciones, sino por detener su show en Las Vegas para defender a un fanático que estaba siendo hostigado por un guardia de seguridad.

En un video que se ha vuelto viral en redes sociales, se ve cómo la artista británica tuvo que parar el concierto cuando estaba interpretando Water Under the Bridge, uno de sus grandes éxitos.

El joven seguidor de Adele no estaba disfrutando del espectáculo, esto a causa de personas cercanas y de un guardia de seguridad que no dejaban de pedirle que se mantuviera calmado en su lugar.

La estrella se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo entre el público: "¿Qué le pasa a ese chico ahí?".

Al ver que no se resolvía el problema, Adele elevó la voz: "¿Qué están haciendo? ¿Por qué lo están fastidiando?" preguntó, antes de decir al guardia de seguridad: "¿podrías dejarlo tranquilo, por favor?".

La actitud de la artista desencadenó la emoción de los presentes, que empezaron a aplaudir y a valorar su gesto. "No te volverán a fastidiar, querido", aseguró Adele, que no dejaba de pedir al trabajador de seguridad que lo "dejase tranquilo".

Tras el desafortunado incidente, la artista continuó el concierto y no dudó en volver a cantar Water Under the Bridge, el tema que no había podido terminar de cantar minutos antes.





Adele detuvo uno de sus conciertos en Las Vegas para defender a un fan que estaba siendo molestado por los guardias de seguridad. Una reina verdaderamente 👑❤️ pic.twitter.com/vrTD2uApAx — Pablo Chagra (@pablo_chagra) August 28, 2023

Agradecido

El joven protagonista de este hecho, Juan Pablo Lastra, usó sus redes sociales para expresar su agradecimiento a Adele por intervenir y permitirle disfrutar del concierto sin problemas.

"Adele, muchas gracias por esta increíble noche y por defenderme para que pueda disfrutar de tu concierto como corresponde. También lamento no haber respondido a lo que me preguntaste. Cuando empezaste a hablar conmigo, literalmente dejé de respirar (...) Aún no creo el hecho de que estuve en la misma habitación que Adele, canté cada canción con ella e incluso detuvo el espectáculo para defenderme", comentó.