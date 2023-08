Alex Lora y 'El Tri' cumplen 55 años de trayectoria: banda inició nueva gira en Los Ángeles

Alex Lora y la icónica banda mexicana ‘El Tri’ cumplen 55 años de trayectoria compartiendo sus canciones en diversas partes del mundo. Es así como el último sábado 26 de agosto, el grupo de rock y blues dio un concierto de presentación en el teatro Peacock de Los Ángeles, California, en Estados Unidos, en el inicio de su gira ‘Y todo sea por el rocanrol’.

“Lo que me motiva a seguir adelante es ver cómo el público y la raza se olvida de sus broncas cuando está rocanroleando conmigo y se siente libre y se desahoga gritando”, declaró Alex Lora al hablar de los 55 años de carrera con ‘El Tri’ en una entrevista para EFE.

Asimismo, el músico recordó el aniversario con ‘El Tri’ desde su primer concierto el 12 de octubre de 1968 cuando se llamaba ‘Three Souls In My Mindel’. “En 55 años de concierto he aprendido a tocar el instrumento principal del Tri que es la voz del público”, expresó Lora.

En 2022, ‘El Tri’ lanzó su álbum número 53 titulado ‘Qué Chingón’ donde hay canciones con temas críticos al Gobierno mexicano. El vocalista de 70 años recalcó que en 50 producciones pudo retratar a cinco generaciones donde hay canciones que son himnos para chicos y grandes que todavía siguen sonando en la industria musical.

'El Tri' cumple 55 años de trayectoria musical. | Fuente: Instagram (eltri_oficial)

'El Tri' inició gira por sus 55 años de trayectoria en Los Ángeles. | Fuente: Instagram (eltri_oficial)

‘El Tri’ ha vendido más de 30 millones de discos durante su trayectoria musical siendo nominado en cinco ocasiones en los Premios Grammy.

“Las canciones ya quedaron escritas para la historia del rocanrol, porque las que inventé hace 50 años ahorita siguen ‘rifando’ exactamente igual”, añadió Alex Lora, quien tiene una estatua propia en Los Ángeles inaugurara el 2005.

Es así como, por medio de sus redes sociales, ‘El Tri’ compartió fotografías de su concierto en Los Ángeles donde tocó sus clásicas canciones ‘Triste canción’, ‘Piedras rodantes’, ‘Todo sea por el rocanrol’, entre otros grandes éxitos, acompañado de la banda sinfónica de la ciudad.

"Yo nunca he pretendido nada y cuando invento mis canciones trato de comunicar el sentir de la gente (...) durante 55 años la raza haya musicalizado su vida con mis canciones", sostuvo el artista.

Alex Lora, de 70 años, es el líder y fundador de 'El Tri'. | Fuente: Instagram (eltri_oficial)

Alex Lora viene trabajando una serie sobre su vida

En otro momento, Alex Lora comentó que continúa trabajando en una bio serie sobre su historia de amor con su actual esposa, Celia García Guerrero 'Chera', con quien contrajo matrimonio en 1980 y a quien llama “su domadora” y quien la acompaña a todas sus presentaciones.

"El guion está casi terminado y solo nos falta el productor ejecutivo", resaltó Lora sobre el proyecto audiovisual del director Luis Kelly, quien también estuvo a cargo de su documental 'Álex Lora: esclavo del rocanrol'.