Selena Gomez estrena 'Single soon', un nuevo himno a la soltería y el empoderamiento

Selena Gomez se despide de agosto volviendo a la escena musical con su nuevo sencillo Single soon, en el que celebra la soltería y el empoderamiento femenino. La cantante, recordada estrella juvenil de Disney Channel, ha lanzado finalmente su esperada canción mientras sigue preparando su próximo álbum de estudio. En la letra, Gomez cambia a los chicos por su mejor vestido y una noche con amigas, demostrando que no necesita una relación para ser feliz.

Desde el lanzamiento del tema, las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y admiración hacia la artista de 31 años. “La patrona está de vuelta”, “Todo el día estuve esperando este momento”, “Mi nuevo himno”, “Bellísima”, “No decepcionas”, “Está dando todo lo que se supone que debe dar”, “Esa es la Selena que todos queríamos ver”, son solo algunos de los comentarios que sus fanáticos han compartido.

El nuevo sencillo de Selena viene acompañado de un videoclip en el que la cantante celebra la soltería. Desde el comienzo, la idea de no preocuparse por los hombres queda clara con un mensaje de voz de su hermana pequeña Gracie Elliot, de 10 años: "Hola, hermanita, te quiero. Jamás te preocupes por los novios. En absoluto". A continuación, la cantante aparece con un atuendo llamativo, luciendo un minishort vaquero y un bustier brillante, mientras se pregunta cuál será la mejor forma de terminar su relación: "¿Debería hacerlo por teléfono? / ¿Debería dejar una pequeña nota? / ¿En el bolsillo de su abrigo? / Tal vez simplemente desaparezca".

Single Soon explora las dudas y decisiones que acompañan a una ruptura. Gomez se lanza a la noche con un minivestido metalizado y zapatos de plataforma, mostrando una actitud de empoderamiento y libertad, muy al estilo de Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) en Sexo en Nueva York (Sex and the city) -Selena ya había hecho un giño a la serie en los previos al estreno de este sencillo-. La salida empieza en una cena para luego viajar en limusina y pasar unas horas de karaoke y baile. La diversión termina en un baño nocturno en la piscina mientras se repite el pegajoso estribillo: “Pronto estaré soltera”.

A la espera del nuevo disco

Selena Gomez lleva casi un año trabajado en SG3, su tercer álbum de estudio del que acabamos de escuchar su primer adelanto, Single Soon. Aunque no ha revelado detalles específicos sobre quién inspiró la canción, el tema se centra en la idea de asumir el control y la liberación que se siente al tomar decisiones propias. Esta no solo es una canción, sino un himno a la independencia, un avance prometedor fresco y divertido de lo que está por venir en su música.

Antes de este sencillo, Selena presentó My mind & me, una canción lanzada el 3 de noviembre de 2022 para promocionar el documental del mismo nombre, que aborda sus experiencias personales relacionadas con problemas de salud mental, como la ansiedad, depresión y trastorno bipolar.

¿Colaboración con Karol G?

En las últimas semanas, los fanáticos de Selena comenzaron a especular sobre una posible colaboración próxima con Karol G, especialmente después de que la intérprete de Naturally y Slow down asistiera al concierto de la Bichota en Los Ángeles. La especulación se intensificó aún más cuando Gomez compartió una imagen en Instagram en la que abraza a la cantante colombiana, acompañada por la descripción "hermana de otro hombre".