Aislinn Derbez lanzó su nuevo podcast donde contó detalles de su separación con Mauricio Ochmann. | Fuente: Instagram

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann fueron una de las parejas más queridas en el mundo del espectáculo, sin embargo, sorprendieron a más de un fanático tras anunciar su separación mediante las redes sociales.

No se sabía detalles de su alejamiento, sin embargo, la hija de Eugenio Derbez lanzó un podcast llamado “La magia del caos” donde se animó a contar lo que no se conocía sobre su relación pasada con el actor.

“Siempre, desde que nos conocimos Mauricio y yo, siempre nos fallaba la comunicación. Como que era un poquito difícil, pensamos de formas muy distintas, nos costaba trabajo fluir, porque es como si él hablara un lenguaje y yo hablara otro lenguaje”, comenzó diciendo Aislinn Derbez.

No obstante, terminó confesando uno de sus temores más grandes: la separación. La popular ‘Elena’ de La Casa de las Flores, aseguró que condicionó a Mauricio Ochmann con la idea de formar una familia:

“Una de las cosas que más daban pánico en la vida era tener que enfrentar una separación. Yo me casé diciendo: ‘Con éste me quedo para toda la vida’. Me acuerdo que una vez le dije: ‘Me embarazo si me prometes que te quedas conmigo toda la vida’”.

A pesar de que ambos decidieron tomar caminos por separado, no dejan de tener comunicación por el bien de su hija Kailani quien recién tiene dos años: "La vida nos confronta y pone en situaciones que no esperamos, que nos dan pánico. Creemos que no vamos a poder, pero al confrontarlas nos damos cuenta de qué estamos hechos y quiénes somos realmente”.

LA SEPARACIÓN

Aislinn Derbez sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que su relación de pareja con Mauricio Ochmann llegó a su fin. La actriz se pronunció con un extenso comunicado a través de su cuenta de Instagram.

"Nos gustaría comunicar por este medio que todo lo que ha salido en notas y especulaciones sobre nosotros está bastante alejado de la realidad. Les contamos que sí, efectivamente está pasando algo muy importante, algo que llevamos varios meses resolviendo. Tomar la decisión de modificar dinámicas desde lo profundo requiere de mucha valentía, sobre todo cuando hay un amor tan inmenso entre nosotros", escribió Aislinn Derbez en Instagram.