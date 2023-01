Sebastián Yatra y Aitana son amigos y colegas. Han trabajado juntos en la canción 'Las dudas'. | Fuente: Instagram

Tras romper su relación con el actor español Miguel Bernardeau, comenzaron los rumores de un posible romance de Aitana con el colombiano Sebastián Yatra. Al parecer, esto ha sido confirmado por una serie de fotos que publicó la revista ¡Hola!

Ambos viajaron a Los Ángeles en vuelos diferentes, pero no lograron pasar desapercibidos. Al encontrarse en el aeropuerto, los seguidores de los artistas también los capturaron juntos.

La visita de Aitana y Sebastián Yatra a Estados Unidos no es una casualidad ya que la española estará trabajando en su nuevo disco tras finalizar una exitosa gira internacional, mientras que el intérprete de ‘Tacos rojos’, también estará trabajando, sin embargo, se alistará para los Grammy 2023 donde está nominado.

Pero han encontrado la oportunidad de divertirse juntos y fueron al parque temático de Disney. Además, los fans esperan que en la alfombra roja de la gala se presenten oficialmente como pareja. De momento, y por las fotos publicadas por la mencionada revista, están instalados en Hollywood Hills.

Sebastián Yatra y Aitana siendo felices😭🤏🏻 pic.twitter.com/kcwRtrKA4q — Heidi (@Agusftverry) January 25, 2023

Aitana pide a la prensa que no la acosen tras su ruptura

La cantante Aitana y el actor Miguel Bernardeau terminaron su relación después de cuatro años. Esta noticia llega luego de que estrenaran la serie ‘La última’, de Disney Plus. A pesar de que ni uno ha querido dar declaraciones sobre su ruptura, la artista española pidió a la prensa española que no le pregunten por su vida privada.

La intérprete de ‘Otra vez’ exigió que no la graben en su casa ni alrededores, porque hay hombres que la están acosando en la madrugada y no quiere que sepan su ubicación.

“Yo estoy sola y lo paso muy mal. Tengo mucho miedo”, dijo Aitana, confirmando que ya no vive con Miguel Bernardeau. “Yo entiendo que me grabes en la calle, que es un rollazo, pero no me grabes en casa, se los suplico, por favor”, agregó.

Sin embargo, una de las periodistas no lo tomó bien y le refutó: “Para que no te persigamos tendrás que respondernos”. Ante ello, la intérprete española quedó sorprendida y contestó: “Nunca hablé de mi vida privada y no lo voy a hacer ahora”.

Esta situación se ha viralizado en redes sociales y los fanáticos de Aitana han invitado a los medios a reflexionar sobre los límites de intimidad que traspasa la prensa de espectáculos.

