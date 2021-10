De acuerdo con algunos medios estadounidenses que pudieron acceder al documento policial, entre ellos CNN, Joel Souza declaró que “Alec Baldwin estaba sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia, mientras practicaba un desenfunde cruzado”. | Fuente: Composición

El director de la cinta “Rust”, Joel Souza, herido tras un disparo de Alec Baldwin durante el accidente fatal en el que falleció al directora de fotografía Halyna Hutchins, declaró a la oficina del sheriff del Condado de Santa Fe que el actor estaba practicando un disparo hacia la cámara cuando ocurrió el hecho.

De acuerdo con algunos medios estadounidenses que pudieron acceder al documento policial, entre ellos CNN, Joel Souza declaró que “Alec Baldwin estaba sentado en un banco de la escenografía de un edificio de la iglesia, mientras practicaba un desenfunde cruzado”.

El director de “Rust”, quien fue dado de alta un día después del accidente fatal, dijo que “estaba mirando por encima del hombro de Halyna Hutchins, cuando escuchó que algo sonó como un látigo y luego como un fuerte estallido”.

“Joel Souza recuerda vagamente que Halyna Hutchins se quejó del estómago y puso las manos en esa zona. Joel también dijo que Halyna comenzó a tambalearse y la ayudaron a tumbarse”, se dice en la declaración policial.

Joel Souza declaró a la policía que “había creído que el arma estaba a salvo y que había sido descrita como un arma fría en los anuncios de seguridad”.

“Souza dijo que las armas en el set de la película normalmente eran revisadas por la armero de la película, Hannah Gutiérrez- Redd, y luego revisadas nuevamente por Dave Halls, el director asistente, quien las entregaba a los actores”, comentó en la declaración.

De acuerdo con The New York Times, el director no respondió a la interrogante sobre cómo un arma que supuestamente no debía tener balas reales mató a alguien.

¿QUÉ CARGOS PODRÍA ENFRENTAR ALEC BALDWIN?

El actor Alec Baldwin se encuentra cooperando con las investigaciones tras disparar accidentalmente un arma de utilería en el rodaje de una película en Nuevo México y matar a la directora de fotografía Halyna Hutchins. También resultó herido el director Joel Souza, que estaba detrás de ella, pero ya ha sido dado de alta.

Mucho se ha comenzado a especular sobre los cargos que podría afrontar el actor tras estos terribles hechos, así que el abogado penalista Vance Owen habló con CNN en Español sobre la ley de homicidio involuntario que está vigente en Nuevo México y que podría afectar a Baldwin.

"Un pequeño estudio de la ley de Nuevo México indica que existe una ley llamada homicidio involuntario. Ese crimen puede suceder cuando una persona es incompetente entonces pueden demostrar que Alec no era competente de manejar esta arma y como muchos lo han dicho, esta arma de utilería también es peligrosa", expresó el abogado penalista.

Vance Owen indicó que los cargos de homicidio involuntario pueden llevar a una persona a 18 meses de cárcel y tendría una multa de 5 mil dólares.

