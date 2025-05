Alejandro Sanz y Shakira presentan nuevo tema 'Bésame', su tercera colaboración juntos [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

'Bésame', la nueva canción de Alejandro Sanz y Shakira. | Fuente: Instagram (alejandrosanz)

Alejandro Sanz y Shakira colaboraron por tercera vez juntos para Bésame, la nueva canción incluida en ¿Y ahora qué?, el esperado álbum del cantante español de 56 años el cual será lanzado este viernes 23 de mayo como parte del nuevo proyecto de Sanz antes de su gira con el mismo nombre en varias ciudades de México.

Fue el propio Alejandro Sanz quien compartió el último lunes un video en sus redes sociales donde se escucha parte del adelanto de la canción con breves escenas del reciente concierto de ambos en la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos, para celebrar los 20 años de La tortura, exitoso tema que marcó su primera colaboración juntos.

“Te digo la verdad. Si la vida es bonita, tú y ella son tan parecidas. Al final no me atrevo a dejar que el destino decida si existen algún riesgo de verme sin ti (…) Yo no quiero apostar”, canta Alejandro Sanz en el video de 20 segundos.

Es así como Shakira y Alejandro Sanz vuelven a unir sus voces por tercera vez. La primera canción de ambos fue el recordado tema La tortura (2005) con el cual ganaron el Latín Grammy en las categorías Canción del año y Grabación del año. El 2006, Sanz invitó a Shakira para colaborar en la canción Te lo agradezco, pero no, una balada incluida en su álbum El tren de los momentos.

La canción Bésame será incluida como uno de los temas con más expectativas en el nuevo disco de Alejandro Sanz ¿Y ahora qué?, el cuál también incluye otras colaboraciones en los temas: Hoy no me siento bien, con el Grupo Frontera, y ¿Cómo sería?, con Manuel Turizo.

Shakira y Alejandro Sanz celebraron 20 años de 'La tortura' en un concierto en Charlotte. | Fuente: Instagram (alejandrosanz)

¿Qué dijo Alejandro Sanz sobre su nueva colaboración con Shakira?

Alejandro Sanz habló sobre su tercera colaboración con Shakira para el nuevo álbum ¿Y ahora qué? En una entrevista para Billboard, el intérprete de Amiga mía, Corazón partío y La fuerza del corazón dio de talles de cómo incluyó a la barranquillera en su disco.

"Llevábamos un tiempo hablando de volver a trabajar juntos. Yo bromeaba con ella y le decía: '¿Cuándo vamos a hacer otra canción? ¡Solo haces canciones con chicos guapos y con talento!' No habíamos encontrado la canción perfecta con la que ambos conectáramos. Es difícil, después de hacer una canción como La Tortura, encontrar la razón para volver a colaborar", declaró el compositor español.

En ese sentido, Alejandro Sanz recalcó que no quería "ser demasiado predecible ni repetir lo mismo" ya que busca que esta nueva canción con Shakira "sea igual de dulce" que el tema lanzado el 2005.

En otro momento, Sanz confesó que no se juntó con Shakira en un estudio para grabar ya que la intérprete de Loba se encuentra muy saturada con su gira Las mujeres ya no lloran.

"Nos enviábamos notas de voz y mensajes. Ambas somos artistas muy prácticos, así que nuestras conversaciones eran intensas. Ella me enviaba audiolibros y yo intentaba resumirlos. Fue hermoso porque logramos crear lo que siempre hacemos cuando cantamos juntas: que algo mágico suceda", afirmó.

Por último, comentó sentirse satisfecho de cantar nuevamente con alguien a quien considera una gran amiga. "Logramos combinar nuestras raíces, un poco de imaginación y, ahora, algo más de experiencia. No hubo discusiones porque a ella le encanta el mundo del flamenco y admiramos mucho el trabajo de la otra. Ese respeto mutuo es fundamental al colaborar", agregó.

'Te lo agradezco, pero no' fue la segunda colaboración entre Shakira y Alejandro Sanz. | Fuente: @shakira

Shakira y Alejandro Sanz celebraron 20 años del tema La tortura

Shakira y Alejandro Sanz volvieron a compartir escenario en el inicio de la nueva etapa de la gira Las mujeres ya no lloran, coincidiendo también con los 20 años del estreno de La tortura, canción que ambos grabaron para el álbum Fijación Oral Vol. 1.

El encuentro tuvo lugar el último 13 de mayo en el Bank of America Stadium de Charlotte, en Estados Unidos, con todas las entradas agotadas. El público presenció el reencuentro entre los dos artistas, quienes interpretaron juntos el tema en vivo provocando la euforia entre los asistentes.

Tras el concierto, Sanz compartió en redes sociales un mensaje dirigido a la colombiana que acompañó con videos y fotos: "Shaki: ¿te digo la verdad?… Ni con todo el café de Colombia me quito tu aroma".

En el mismo espectáculo, Shakira también compartió escenario con Wyclef Jean, quien la acompañó para interpretar Hips don’t lie.

Alejandro Sanz lanzará su tema 'Bésame' en colaboración con Shakira este 23 de mayo.Fuente: Instagram (alejandrosanz)

