Alejandro Sanz recibe el apoyo de sus amigos y familiares tras su mensaje sobre salud mental

El cantante español Alejandro Sanz alarmó a sus seguidores con un mensaje compartido en su cuenta de Twitter. Muchos creen que sufre de depresión, sin embargo, el intérprete de ‘Amiga mía’ no ha revelado qué le sucede.

Sin embargo, tras su publicación, ha recibido apoyo de sus compañeros musicales, futbolistas, quienes no han parado de dedicarle palabras de aliento y ánimo. Uno de ellos fue el portero belga Thibaut Courtois:

“Nos gusta tu música y nos encanta la persona. Hay que ser valiente para decir esto, pero sabes que ayudas a mucha gente. Mucho ánimo, sabes que en el Bernabéu te esperamos siempre y ojalá que podamos darte una alegría”, escribió.

La mexicana Paty Cantú también se sumó a los mensajes para Alejandro Sanz y aseguró que todo lo malo pasa. “En los días buenos y malos, estoy y te quiero amigo. A mí también me ha pasado. Pero es que es eso. Todo pasa y se pasa… y a una persona tan buena como tú nunca le faltará un ejército de amigos y personas a las que les has cambiado la vida alentándote y queriendo saberte tan bien y feliz como mereces sentirte y estar”.

La actriz Ana Brenda confesó que también se siente de la misma manera, pero que “no estás solo” ya que tienen una gran amistad y puede contar con ella en los peores momentos. Así como los famosos, sus fanáticos también le enviaron mensajes positivos.

El preocupante mensaje de Alejandro Sanz

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado (...) A veces no quiero ni estar", aseguró el cantante Alejandro Sanz en un mensaje publicado este sábado en Twitter que ha generado miles de respuestas de apoyo y agradecimiento por visibilizar los problemas de salud mental.

"Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", explicó.

En el texto, el intérprete español dice que quiere compartir este sentimiento "por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano".

Alejandro Sanz retomó el pasado 14 de abril en Bogotá la gira de presentación de "Sanz en vivo", y cantó en otras ciudades latinoamericanas como Lima (20 de abril), Guayaquil (22 de abril), Santiago de Chile (26 y 27 de abril) o Buenos Aires (11, 12 y 14 de mayo), por citar algunas.

Volverá a España a partir del 3 de junio, cuando ofrecerá conciertos en varios lugares, después regresará a América donde actuará en Miami (23 de septiembre), Nueva York (30 de septiembre) y Los Ángeles (14 de octubre).