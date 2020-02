Alex Lora, el líder de la banda mexicana El Tri. | Fuente: GRUPORPP | Fotógrafo: GRUPORPP / Marcos Reátegui E.

Luego de que artistas mexicanos, como Cepillín o José Manuel Figueroa, revelaron que alguna vez participaron en las fiestas de narcotraficantes, el cantante Alex Lora, de la banda de rock El Tri, fue consultado sobre si él también fue contratado por uno de estos ranqueados delincuentes.

“Hemos tocado para toda la raza, sin saberlo, hemos tocado para los más picudos, para los más cabr… y para los más fresas, porque nuestra música es para la raza”, declaró Lora, fiel a su estilo, en entrevista con el programa Ventaneando.

Asimismo, Alex Lora señaló que su intención es que su música llegue a todos lados, sin importarle de quien se trate.

“Lo que queremos es que nuestra música llegue al mayor número de oídos posible, la forma por la cual esto ocurra es lo de menos y nosotros lo que queremos cuando lanzamos una rola es que la raza la escuche y la haga suya”, añadió el intérprete de “Triste canción”.

Anteriormente, Ricardo González, conocido por su personaje Cepillín, contó que se presentó para Amado Carrillo Fuentes “El señor de los cielos” y Caro Quintero. “Me atendieron como rey, como mago, me pagaron muy bien y ya. Uno como artista no dice ‘¿Para quién?’. Tú vas y cobras. Yo soy un payaso no policía ni fiscal ni Ministerio Público”, explicó en TV Azteca.





“Me contrató (Amado Carrillo) para una fiesta y hasta me regaló un centenario porque era un bautizo. ¿Cómo te le vas a poder acercar a gente importante de ese nivel? No. Tú llegas, payaseas, lo saludas. Era un bautizo: bolo, me da un centenario, das las gracias, aparte me pagaron. Te hablo de los noventas”, añadió el artista mexicano.

“El artista va a donde lo contratan. De repente te hablan ‘hay alguna fiesta acá en hermosillo, cuánto, tanto’. Vas allí y a la hora que llegas te das cuenta de que estás en una fiesta de gente famosa, pero de otra forma”, aseguró el famoso payaso, al referirse a su presentación en casa de Caro Quintero.

Finalmente, Cepillín aseguró que los narcotraficantes son “excelentes personas, así te lo digo, excelentes personas dentro de su ilegalidad”.