"Mi dignidad está en riesgo": Alfonso Obregón, voz de Shrek, demanda a quienes lo acusan de abuso sexual

Novelas distópicas feministas

‘Novelas distópicas feministas’. Un futuro en el que las mujeres no pueden pensar, hablar, trabajar. Un futuro donde solo son buenas para tener hijos o para realizar labores que los hombres controlan; y mucho se ha escrito sobre este género en el mundo. Patricia del Río aborda esta temática citando diversas historias que nos alertan sobre el peligro de que las mujeres vivan en mundos opresivos. La antropóloga Angélica Motta y la poeta y Violeta Barrientos, activistas feministas, explican por qué últimamente estamos en un contexto de retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres se refiere. En el libro de la semana, presentamos a Clemencia Granados, autora de la primera novela de su saga ‘Pangea. Un espía en el palatino’, donde recrea un nuevo mundo para la civilización que sobrevivió a la devastadora guerra nuclear. El periodista Diego Pajares recomienda las películas "El cuento de la criada", con Elisabeth Moss y Joseph Fiennes; y "Persépolis", película de animación escrita y dirigida por Majane Satrapi. Mientras que el crítico literario y gerente de ‘Escena libre’, nos aproxima a estas lecturas: "Riesgos de los viajes en el tiempo", de Joyce Carol Oates; "Un futuro hogar para el Dios viviente", de Louise Erdrich; y "Ucrónica. Rutas alternativas de la realidad", colección de relatos con varias autoras LA. Las canciones que recrean el programa son: ‘Ripple’, de Grateful dead; ‘Fix yoy’, de Fearless Soul; ‘Feelings’, de Nina Simone; ‘People have the power’, de Patty Smith; ‘Power to the people’, de John Lennon; ‘Son of a preacher man’, de Dusty Springfield; y ‘Libre’, de Nino Bravo. Conducción: Patricia del Río ||| Producción: Amelia Villanueva ||| Edición de audio: Andrés Rodríguez ||| Episodio 26 – Tercera temporada