Eugenio Derbez revela que fue contactado para el doblaje latino de 'Burro' en 'Shrek 5'

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

A inicios de julio, Dreamworks puso fin a los rumores y anunció que, tras más de 10 años de haberse estrenado la última película de la cinta, Shrek llegará a los cines para una quinta película. Además, confirmaron que Eddie Murphy, Cameron Diaz y Mike Myers volverán a ser las voces de los famosos personajes.

Sin embargo, una de las grandes incógnitas fue si, así como ellos regresaron, ¿también serán los mismos en el doblaje latino? La respuesta es sí. Al menos para 'Burro'. El actor Eugenio Derbez reveló que la productora lo ha contactado para volver a darle vida al mejor amigo del ogro verde; sin embargo, puso una condición tal y como lo hizo en las anteriores entregas.

"Mira hoy en la mañana recibí una llamada, justo esta mañana me acaban de contactar para Shrek 5; así que yo supongo que sí [volveré], pero puse condiciones de que me dejen adaptar el guion, porque si no me dejan adaptar el guion, pues pa’ que”, contó al medio Imagen TV.

Como se recuerda, Eugenio Derbez no solo le dio voz a 'Burro' en Shrek, también fue el director de doblaje en todo el proyecto por lo que sí tuvo facilidades de hacer algunos cambios en el libreto que, hasta la actualidad, los fanáticos aún recuerdan. La cinta tiene frases memorables por lo que se convirtió en un gran éxito, tanto así, que se convirtió en un boom en todo América Latina.

¿Cuándo se estrena Shrek 5 en cines?

Shrek 5 se estrenará oficialmente el 1 de julio de 2026. Los personajes queridos regresarán, con Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz retomando sus papeles. La película promete traer de vuelta el encanto y el humor de la película original, introduciendo nuevas aventuras y desafíos para Shrek y sus amigos.

'Burro' tendrá un spin-off



"Empezamos a trabajar en Shrek 5 hace unos meses. Grabé el primer acto y lo completaremos este año", declaró Eddie Murphy a Collider mientras promocionaba el estreno de Un detective suelto en Hollywood 4 para Netflix.

Asimismo, reveló que la franquicia también viene preparando una película spin-off basada en su personaje 'Burro' y que se realizará luego de la nueva entrega cinematográfica de Shrek.

"Shrek volverá, y Burro tendrá su propia película. Estamos haciendo ambas películas", señaló Eddy Murphy, aclarando que no se está grabando ambos proyectos al mismo tiempo. "No, no estamos grabando al mismo tiempo. Comencé a grabar Shrek, y luego haremos la de Burro", precisó el actor estadounidense.

Podcast recomendado Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros. Leer más Entendí esa referencia | podcast EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo