"¡Arriba, Perú!": futbolistas australianos posan con la camiseta de Alianza Lima y la Selección Peruana

El arquero Lawrence Thomas y el delantero de ascendencia peruana Aydan Hammond lucieron sus camisetas favoritas. El guardameta, incluso, destacó la vibra que se siente en el Estadio Matute..

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El equipo australiano Western Sydney Wanderers ha celebrado con gran entusiasmo este 30 de agosto el Jersey Day. En esta ocasión, el equipo se unió al movimiento vistiendo sus camisetas favoritas. La página oficial del club compartió un video e imágenes de los deportistas, entre los que destacaron dos, por sus referencias a nuestro país.

El arquero Lawrence Thomas acudió a los entrenamientos con la camiseta de Alianza Lima; mientras que su compañero, Aydan Hammond, eligió el uniforme alterno de la Selección Peruana. "Yo tengo la (camiseta) de Alianza Lima de Perú. Estuve ahí (Perú) en la última temporada. Fui a un partido y había una atmósfera loca. Conseguí la camiseta y me la llevé a casa", mencionó el guardameta, destacando el ambiente que vivió en el Estadio de Matute.

Por su lado, Hammond, futbolista que tiene ascendencia peruana, gritó: "¡Arriba, Perú!", mientras mostraba el escudo. El joven, de 20 años, ha vivido desde los seis en Australia; pero comentó que le gustaría jugar por nuestro país, ya que ama nuestra cultura.

"Tengo mi ciudadanía peruana y documentos listos. Siempre me he sentido peruano, ya que he vivido con mis abuelos y familia peruana toda mi vida. Amo nuestra cultura, valores y nuestra pasión por el fútbol y estoy orgulloso de ser peruano. Siempre me he sentido más conectado con Perú", declaró a Infobae.

La celebración del Jersey Day no solo resaltó el compromiso de Western Sydney Wanderers con causas sociales, también movilizó a sus seguidores y a la comunidad en general para participar en esta noble causa.

¿Por qué los futbolistas australianos vistieron diferentes camisetas?

Lo hicieron para celebrar el Jersey Day o Día de la Camiseta, por su nombre en español. En Australia, se celebra este día para promover la conciencia sobre la importancia de la donación de órganos. Esta iniciativa comenzó en 2015, inspirada por la historia de Nathan Gremmo, un joven que falleció trágicamente en un accidente de tránsito y cuya familia tomó la decisión de donar sus órganos, salvando varias vidas.

El evento no está vinculado a un deporte en particular; en cambio, invita a los australianos a usar la camiseta (jersey) de su equipo deportivo favorito, o cualquier camiseta, como un símbolo de apoyo a la donación de órganos y tejidos. El Jersey Day se celebra cada año y, aunque no es una campaña de recaudación de fondos, busca generar conversaciones en familias y comunidades sobre la donación de órganos, animando a las personas a registrarse como donantes y a discutir su decisión con sus seres queridos.

🇵🇪🇦🇺 En Australia es el Día de la Camiseta y en el @wswanderersfc dos de sus jugadores se presentaron con la de Perú y la de Alianza Lima.



⚪️🔴 Quien tiene la camiseta nacional es Aydan Hammond, delantero australiano con ascendencia peruana que SUEÑA jugar por la @SeleccionPeru. pic.twitter.com/ntkAlQ5MWr — Momento Deportivo (@MDeportivope) August 30, 2024

Podcast recomendado Renato Tapia continuará jugando en la primera división del fútbol español. Leganés lo presentó este jueves. Leer más Fútbol como cancha | programa Renato Tapia fue oficializado como nuevo jugador de Leganés: así fue anunciado por el club