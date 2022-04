La diseñadora de zapatos Amina Muaddi y amiga de Rihanna negó los rumores sobre la supuesta infidelidad de ASAP Rocky. | Fuente: Composición

Después de que crecieron los rumores de la supuesta infidelidad de ASAP Rocky con Amina Muaddi, la diseñadora de zapatos decidió romper su silencio descartando ser ‘la manzana de la discordia’ entre el rapero y Rihanna quien en pocos días dará a luz.

Utilizando su cuenta de Instagram, la mujer detrás de la colección Fenty 2020 emitió un comunicado negando tener un romance con Rocky y aseguró que las personas que iniciaron estos comentarios tienen malas intenciones.

“Siempre he creído que una mentira infundada difundida en las redes sociales no merece ninguna respuesta o aclaración, especialmente una que es tan vil. Inicialmente supuse que este chisme falso, fabricado con una intención tan maliciosa, no se tomaría en serio”, inició Amina Muaddi.

Sin embargo, hizo la aclaración de que “en las últimas 24 horas me han recordado que vivimos en una sociedad que es muy rápida para hablar sobre temas independientemente de la base fáctica y que nada está fuera de los límites. Ni siquiera durante lo que debería ser uno de los momentos más hermosos y celebrados de la vida”, continuó la diseñadora en referencia al embarazo de Rihanna.

Amina Muaddi aclaró que era necesario responder a los rumores que afectaron su imagen y también la de la pareja, en especial el de la artista con la que mantiene una estrecha amistad.

¿Quién es ASAP Rocky, pareja de Rihanna?



A fines de 2020, el rapero ASAP Rocky y Rihanna empezaron a dejarse ver juntos. En mayo de 2021, oficializaron su noviazgo, y hace muy poco se supo que la joven pareja espera su primer hijo. ¿Qué sabemos de este músico de 33 años?

Rakim Athelaston Mayers nació en 1988, en Harlem, Nueva York. Desde muy joven empezó a rapear y en el 2007, su unió a ASAP Mob, un grupo que reúne a músicos, directores de video, diseñadores de moda y creadores de contenido. Esto lo ayudó a alejarse de la vida en las calles, que ya habían cobrado la vida de su padre y hermano mayor.

ASAP Rocky saltó a la fama con los singles 'Peso' y 'Purple Swag', que sonaron en las principales radios de la ciudad. Tras la publicación de su primer mixtape 'Live. Love. A$AP', firmó su primer contrato discográfico.

Desde entonces, todo fue cuesta arriba para el artista, que comenzó a crecer en paralelo a otros raperos como Drake o Kendrick Lamar. Su primer disco, 'Long. Live. A$AP', del 2013 alcanzó el primer lugar del Billboard en su semana de debut, lo cual repitió su segundo álbum, 'At. Long. Last. ASAP', que salió en el 2015.

Al igual que muchos jóvenes artistas, ASAP Rocky es considerado un ícono de la moda. Esto lo ha llevado a ser imagen de marcas como Guess o William Morris. También ha aparecido en documentales sobre moda e, incluso, hace un cameo en la película 'Zoolander 2'.

