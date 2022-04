Marina Mora lamenta la muerte de su papá: "Me duele tanto dejarte ir" | Fuente: Instagram | Marina Mora

Con profundo pesar, la modelo y empresaria Marina Mora comunicó el fallecimiento de su padre, Miguel Mora. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió un emotivo mensaje de despedida para su progenitor.

"Te amo, papi Mike. Me duele tanto y me cuesta dejarte ir. Aunque sepa que yo soy parte de ti y que siempre vivirás en mí, no lo puedo aceptar", dijo al inicio de su dedicatoria.

"Gracias por ser tan optimista siempre, tan bueno, tan alegre, y por haberme acariciado tanto; gracias por ser un gran ejemplo en muchísimos aspectos", agregó la exMiss Perú, quien además compartió algunas postales familiares.

"Increíble cómo pensabas en todos antes que en ti: 'Siempre para adelante, hijita, tú tranquila'. Estoy segura de que nos amarás y cuidarás, como siempre, desde el cielo", fueron las palabras de la exreina de belleza.

RECIBE CONDOLENCIAS

Tras anunciar la lamentable noticia, Marina Mora recibió las condolencias de distintas figuras de la farándula peruana, entre ellas figuran Melissa Klug, Silvia Cornejo, Maju Mantilla y Laura Huarcayo.

"Dios lo tenga en su gloria. Nuestras oraciones por tu papito. Que descanse en paz", publicó Maju Mantilla; "Mucha fuerza, amiga. Un fuerte abrazo para toda tu familia", escribió Silvia Cornejo; "Te acompaño en tu dolor, mi más sentido pésame Marina Mora, que Dios lo tenga en su gloria", expresó Melissa Klug.



