Amy Schumer asegura que recibió amenazas de muerte tras broma a Kirsten Dunst en los Oscar 2022. | Fuente: AFP

La comediante Amy Schumer, quien junto a sus colegas Regina Hall y Wanda Sykes, tuvo la tarea de conducir los Oscar 2022, aseguró que recibió amenazas de muerte tras la broma que le hizo a la actriz Kirsten Dunst en la ceremonia.

Como se sabe, durante el evento Schumer calificó a Kirsten Dunst como "rellena asientos", la movió de su lugar y se sentó junto a su marido, Jesse Plemons, ambos nominados a una estatuilla por la película de Jane Campion, 'El poder del perro'.

RECIBIÓ PROTECCIÓN

La humorista aseguró que el nivel de amenazas fue tan grave que el Servicio Secreto de Estados Unidos se acercó a ella para ofrecerle protección.

"Hice una parte con Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Eso fue completamente orquestado de antemano", dijo en el programa del locutor estadounidense Howard Stern.

"La broma era que yo fingía que pensaba que ella era un relleno de asiento. Y lo elaboramos todos juntos. Recibí amenazas de muerte... el Servicio Secreto se puso en contacto conmigo", declaró.

"Así de graves fueron las amenazas. Recuerdo que cuando se contactaron conmigo, yo estaba como: 'oh, creo que tienen el numero equivocado, esta es Amy, no Will (Smith)'. Y me dijeron: 'No, tú eres la que está recibiendo amenazas de muerte', a lo que sólo pude reaccionar a decir 'oh, está bien'", recordó.

Según Schumer, en múltiples ocasiones le llegaron mensajes que decían: "¿Quién te crees que eres para faltarle el respeto a Kirsten Dunst?".

En ese sentido, la comediante aseguró que "Kirsten Dunst fue realmente gentil. Ella y Jesse son los más geniales. Incluso ella compartió el mensaje en el que aclaré que todo fue planeado", agregó.

