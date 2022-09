Ana de Armas revela lo que le incómodo de su relación con Ben Affleck. | Fuente: Instagram / Ana de Armas

Antes de retomar su relación con Jennifer Lopez, Ben Affleck tuvo un romance de un año con Ana de Armas, famosa por encarnar a Marilyn Monroe en 'Blonde'. Desde que se separó del actor en 2020, la cubana nunca se había referido a él... hasta ahora. En una entrevista con Variety, la actriz hizo un balance de su noviazgo con el ex Batman y los factores que influyeron en su separación.

"Nunca fui alguien de querer atención que no sea sobre mi trabajo", manifestó la artista. "Entonces, cuando la atención no se centra en mi trabajo, me resulta molesto. Lo siento irrespetuoso, inapropiado, peligroso e inseguro", sostuvo.

Ambos se conocieron durante el rodaje de la película 'Depp Water' a finales de 2019. Sin embargo, la relación se confirmó en abril de 2020, cuando Ben Affleck apareció en las fotos del cumpleaños de Ana de Armas. Meses después el romance concluyó porque trascendió que se encontraban en diferentes momentos de su vida.

En otra entrevista que concedió a la revista Elle, la actriz explicó que atravesar la presión mediática fue incómodo y que tener que soportarlo por tanto tiempo resultó insostenible. "Pasar por eso confirmó mis pensamientos sobre 'Este no es el lugar para mí'... se volvió demasiado. No había escape ni salida", manifestó.

Ana de Armas defiende las escenas sexuales de 'Blonde'

‘Blonde’, la película biográfica sobre Marilyn Monroe, se estrenará este miércoles 28 de septiembre en Netflix. La cinta tiene como protagonista a Ana de Armas quien aseguró que ha sido gratificante ponerse en la piel del popular sex symbol de esa época.

Sin embargo, ha recibido innumerables críticas por las escenas de desnudos que tuvo que hacer, pero la actriz cubana ha salido a defender su papel nuevamente.

“La gente lo pasa peor viendo esas escenas que yo rodándolas, porque sabía lo que estaba haciendo y me sentí protegida y segura”, dijo Ana de Armas para Entertainment Weekly. La protagonista de ‘Blonde’ reveló que es un trabajo profesional y no pasa la línea del morbo.

“Sabía qué película estaba haciendo. Confiaba en mi director. Me sentía en un entorno seguro. Tuvimos cientos de conversaciones sobre esas escenas. Todos teníamos un profundo respeto por la película que estábamos haciendo", agregó.

Además, Ana de Armas confesó que esa es una parte de la historia de Marilyn Monroe por lo que sabía lo que estaba haciendo y estaba en lo correcto. ‘Blonde’ está basado en la novela de Joyce Carol Oates y es la primera película de Netflix que está calificada para mayores de 17 años en Estados Unidos.





