Andrés Wiese es el primer peruano nominado | Fuente: Instagram

El concurso "The 100 Most Beautiful Faces", que realiza anualmente la organización TC Candler & The Independent Critics, sorprendió a los peruanos al anunciar como uno de sus candidatos al actor Andrés Wiese.

Se trata del primer compatriota en ser nominado a la lista de los "100 Rostros más bellos del mundo 2020" y, sin duda, sus fans están emocionados por la noticia.

Entre los candidatos aparecen reconocidos cantantes, actores y modelos de diversas nacionalidades, ya que el certamen tiene un enfoque global.

A través de las redes sociales, se ha presentado a los concursantes con los que Andrés Wiese deberá competir para que, entre ellos, se elija al ganador.

Los artistas que más destacan en los nominados son: Mario Casas, Chris Hemsworth, William Levy, Chris Evans, Dacre Montgomery, David Beckham, Jason Momoa, Shawn Mendes, Zac Efron, Liam Payne, Charlie Hunnam, Mariano Di Vaio, Park Ji-min (de los BTS), Nyle DiMarco, Henry Cavill.

Cabe anotar que, para conocer a los demás competidores de los "100 Rostros más bellos del mundo", puedes ingresar al Instagram de la compañía que organiza el concurso}.

¿Cómo votar?

Para ayudar a Andrés Wiese a ser el favorito del concurso, o a cualquiera de los artistas mencionados, debes ingresar a la cuenta oficial del ránking en Instagram y buscar la fotografía de tu favorito. Allí deberás dar 'like' o comentar la imagen. Mientras más interaciones, más puntos a favor del candidato.