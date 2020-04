Mario Casas espera la tercera parte de '3MSC', 'Tres veces tú'. | Fuente: Instagram

Mario Casas sigue en el mundo de la actuación y regresó a las pantallas con la película española “Hogar”. Sin embargo, el artista está pensando en su próximo proyecto y qué mejor que con la tercera parte de “3 Metros Sobre el Cielo”.

Este film basado en los libros de Federico Moccia se volvió bastante famosos luego de que se hicieran cintas sobre sus dos primeras obras que tenía como protagonista a Casas, como ‘Hache’, y a María Valverde como ‘Babi’.

No obstante, la tercera parte quedó en stand by ya que no se confirmó nada sobre el rodaje pero Mario Casas se ha encargado de hacer una petición a Fernando González Molina, el director que se encargó de llevar al cine ‘3MSC’ preguntándole cuándo pensaba rodar ‘Tres veces tú’.

Esto ha generado gran revuelo entre las fanáticas del actor y de la trilogía ya que muchos se quedaron esperando si ‘H’ y ‘Babi’ volverán a estar juntos. Luego de que el actor publicara esa foto en su cuenta de Instagram, González Molina subió un video donde aparecen los personajes principales en sus mejores escenas de 'Tres metros sobre el cielo' y 'Tengo ganas de ti'.

Entre los comentarios de los fanáticos, piden que sí se realice la tercera parte: “Cuando todo esto pase regálanos 'Tres veces tú'”, “¿Para cuándo 'Tres veces tú'?”, “Queremos la tercera parte, please”.

Esta no es la primera vez que se habla de 'Tres veces tú' gracias a Mario Casas ya que hace unos meses, el actor mencionó al director del film en una imagen en la que simularía ser ‘H’ en una de las novelas de Federico Moccia. Desde ese momento se especuló que ya había iniciado el rodaje, sin embargo, no está confirmado nada aún pero muchos fanáticos están a la espera de que puedan sorprenderlos.