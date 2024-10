Andrew Garfield y la autora y 'bruja profesional' Kate Tomas terminaron su relación "hace meses"

La pareja fue vista por primera vez en marzo, tomados de la mano. Kate Tomas había rechazado el interés público en su relación con Garfield diciendo: "No quiero estar bajo la sombra de nadie".

Andrew Garfield y Kate Tomas han puesto fin a su relación. El pasado 12 de octubre, Tomas reveló en los comentarios de una publicación de Instagram que ella y el actor de El sorprendente Hombre Araña se separaron "hace meses".

En respuesta a un fan que le preguntó si aún estaba "saliendo con Andrew Garfield" y le pidió que le dijera que era su admirador, Tomas respondió: "Terminamos hace meses, pero estoy segura de que le alegrará saber que es querido".

El actor nominado al Oscar por Hasta el último hombre y Tick, Tick... Boom! fue visto por primera vez con la autoproclamada filósofa y "bruja profesional" en marzo, cuando aparecieron tomados de la mano en lo que parecía ser una cita doble con la cantante Phoebe Bridgers y el actor Bo Burnham.

¿Por qué terminaron Andrew Garfield y Kate Tomas?

En una entrevista de julio de 2024 con The Sunday Times, Kate Tomas habló sobre la "naturaleza misógina" del interés público en su relación con Andrew Garfield. “Es frustrante que, sin importar cuán exitosa o influyente sea una mujer, siempre parezca más interesante si está en una relación con un hombre”, comentó. “No quiero estar bajo la sombra de nadie”.

Tomas también se refirió a la atención de los paparazzi, diciendo: "Pueden tomar unas 150 fotos, y luego eligen las cuatro en las que luces peor". Según explicó al medio británico, lo que más le molestaba era el enfoque "misógino" del público hacia ella como la pareja de Garfield, lo cual se manifestaba en “críticas sobre la apariencia de una mujer” y “sobre lo que [ella] hace como trabajo”.

La vida amorosa de Andrew Garfield

Andrew Garfield es conocido por mantener sus relaciones románticas en privado. En 2021, dijo a Bustle que se esfuerza por proteger su vida amorosa. "No estoy en el ojo público en gran medida porque así lo he diseñado para mí", expresó en esa ocasión. "Con mi trabajo, estoy bien con ello, pero en otros aspectos, lucho por mi derecho a tener una vida privada y personal".

En una reciente entrevista con Esquire, publicada en octubre, Garfield reiteró su deseo de no compartir detalles de su vida personal con el público. “Nunca he hablado, y nunca lo haré, sobre confirmar o negar nada de mi vida personal con nadie, nunca”, afirmó.

Garfield fue previamente vinculado a su coprotagonista de Spider-Man, Emma Stone, en la década de 2010. A finales de 2021, comenzó a salir con la modelo Alyssa Miller, pero ambos terminaron en abril de 2022, según una fuente reveló a People.

Recientemente, reveló que una escena íntima junto a Florence Pugh para la película We Live in Time se volvió muy intensa. En una entrevista en el podcast Happy Sad Confused, contó que, tanto él como Florence, no escucharon cuando el director de fotografía dijo "corten", así que continuaron actuando, lo que llevó al camarógrafo a dejar de grabar y a apartar la mirada.

