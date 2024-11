Ángela Aguilar recibió el premio 'Mujer del año' y contó con el apoyo incondicional de Christian Nodal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Tras la polémica por el nombramiento de Ángela Aguilar como Mujer del año por la revista Glamour, su esposo Christian Nodal la apoyó incodicionalmente en el evento que se realizó en la Ciudad de México. La intérprete de Mis amigas las flores lució un vestido nude que hizo juego con sus joyas y maquillaje.

Luego de recibir el galardón, dejó un mensaje de agradecimiento y sororidad. "Estoy muy agradecida de estar aquí esta noche, estoy agradecida con Glamour por este increíble reconocimiento, ese mismo honor no lo tomo a la ligera, por eso, cada vez que me subo a un escenario, trato de la mejor manera de representar a México, al país que me ha dado tanto y que amo con todo mi ser, yo creo que hay muchas veces que las palabras sobran, lo único que puedo decir es que estoy verdaderamente agradecida", dijo.

Asimismo, también mencionó a Christian Nodal en su discurso. "Agradecida con mi familia, con mi marido, con mis amigos, con todas las mujeres que abrieron camino para que estuviera aquí esta noche, yo solamente quería ser cantante, gracias a ustedes lo estoy logrando", finalizó.

Sin embargo, las redes sociales se han inundado de comentarios en contra de Ángela Aguilar por lo que dijo sobre Cazzu, expareja de su esposo.

Nodal negó haberle sido infiel a Cazzu con Ángela Aguilar

“Le han hecho daño a mi familia”, expresó Cazzu en una reciente entrevista en el podcast PLP el pasado jueves. La cantante argentina se refirió a los rumores de infidelidad de su expareja Christian Nodal, quien, poco después de terminar su relación con ella, oficializó su noviazgo con Ángela Aguilar y se casó con ella en una boda privada.

Horas después, Nodal recurrió a sus redes sociales para enviar un contundente mensaje en defensa de Ángela: “De mi esposa no van a andar hablando así”. “No, ella no es una amante. No es nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que mi ex insinúa. Jamás fue mi amante. Nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes para comprobarlo”.

El cantante mexicano también afirmó que fue honesto con Cazzu al informarle que estaba iniciando una nueva relación. “Fue muy difícil. Ya está, Julieta [Cazzu] lo dijo; yo también se lo dije: ‘Ya no siento amor, esto se terminó’. La responsabilidad es de los dos... Nadie se metió en una relación, nadie destruyó un hogar. Yo solito dije: ‘Aquí no soy feliz”, expresó.

