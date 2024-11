"Es mentira": Cazzu asegura que no sabía del romance de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Cazzu salió a decir su verdad. La cantante argentina rompió su silencio y desmintió la versión de Ángela Aguilar sobre que ella sabía del romance que tenía con su expareja Christian Nodal. Fue durante el podcast Luzu TV que la expareja de Nodal negó “tener conocimiento” de que la hija de Pepe Aguilar estaba en amoríos con el padre de su hija.

“Fue una separación bastante conflictiva y muy pública que se tomó como un universo paralelo”, comenzó diciendo la intérprete de Mucha Data, afirmando haberse sorprendido al enterarse de que Nodal ya estaba con Ángela Aguilar, solo dos semanas después de hacerse pública su separación con el artista mexicano.

Cabe recordar que Cazzu decidió cerrar sus redes sociales y mantenerse al margen de las preguntas de la prensa sobre la relación sorpresiva de Christian Nodal y Ángela Aguilar. “Mantuve silencio, por todo ese tiempo porque era lo correcto”, precisó la también compositora y productora discográfica.

“Se puso en duda mi integridad como persona, se dijo, hace poco, que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, que tenía pleno conocimiento, y como se sugiere que yo formé parte de una especie como de plan, me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira. Y la gravedad que, me parece, tiene esto, es que viene de la boca de una de las protagonistas (Ángela Aguilar)”, declaró Cazzu.

Ángela Aguilar y Christian Nodal protagonizaron uno de los romances más polémicos del año. | Fuente: AFP

Cazzu afirmó priorizar el bienestar de Inti, la hija que tiene con Christian Nodal

En otro momento, Cazzu también cuestionó las versiones difundidas por los medios sobre su separación con Christian Nodal y la relación sorpresiva que tuvo este último con Ángela Aguilar, siendo uno de los romances más polémicos de este 2024.

“Es diferente cuando salen las notas por ahí. Se han inventado tantas cosas, le han hecho tanto daño a mi familia y lo he soportado en silencio. Un silencio que es un silencio público, en realidad”, precisó la cantante de trap y reguetón.

Asimismo, destacó que mientras la prensa comentaba sobre lo sucedido, ella se concentraba en el bienestar de su pequeña hija y la “reconstrucción” de su vida. “Mi vida cambió de la noche a la mañana, inesperadamente. Y mientras pasaban un montón de cosas, guardaba silencio. En ese silencio yo me mudaba, armaba un hogar, seguía mi trabajo y maternaba”, sostuvo.

Cazzu y Christian Nodal anunciaron el fin de su relación en mayo de este 2024. | Fuente: AFP

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre su romance con Christian Nodal?

Hace unos días, la propia Ángela Aguilar contó que Cazzu estaba enterada del romance que ella tenía con Christian Nodal, motivo por el cual ella "tenía la conciencia tranquila".

"No es la historia que ellos (los medios) están divulgando y no siento que en este punto de mi vida tenga que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y haciéndoles quedar mal, no están poniendo a los personajes donde deberían, no conocen ni el 5% de la historia", manifestó la cantante mexicana en entrevista con ABC News.

Seguidamente, añadió: "Lo que puedo decir es que todos los involucrados están juntos, unidos y en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia muy tranquila. Todas las partes involucradas sabían lo que estaba pasando. Nosotros lo compartimos porque somos figuras públicas porque no solo es tu relación, también con el mundo".

