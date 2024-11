Christian Nodal defiende a Ángela Aguilar: “De mi esposa no van a hablar así” y niega haber sido infiel a Cazzu

Nodal respondió a las declaraciones de su expareja, Cazzu, quien desmintió a Ángela Aguilar sobre el fin de su relación con el cantante. Enfático, negó haber sido infiel y defendió la integridad de Ángela.

“Le han hecho daño a mi familia”, expresó Cazzu en una reciente entrevista en el podcast PLP el pasado jueves. La cantante argentina se refirió a los rumores de infidelidad de su expareja Christian Nodal, quien, poco después de terminar su relación con ella, oficializó su noviazgo con Ángela Aguilar y se casó con ella en una boda privada.

Horas después, Nodal recurrió a sus redes sociales para enviar un contundente mensaje en defensa de Ángela: “De mi esposa no van a andar hablando así”. “No, ella no es una amante. No es nada de lo que ustedes dicen, ni mucho menos lo que mi ex insinúa. Jamás fue mi amante. Nunca hubo infidelidad y ahí están los mensajes para comprobarlo”.

El cantante mexicano también afirmó que fue honesto con Cazzu al informarle que estaba iniciando una nueva relación. “Fue muy difícil. Ya está, Julieta [Cazzu] lo dijo; yo también se lo dije: ‘Ya no siento amor, esto se terminó’. La responsabilidad es de los dos... Nadie se metió en una relación, nadie destruyó un hogar. Yo solito dije: ‘Aquí no soy feliz”, expresó.

El cantante también dejó claro que no hubo terceros ni engaños en su pasada relación con Cazzu, y que él mismo decidió terminar la relación al no sentirse feliz.Fuente: Instagram: @nodal

El fin de la relación, según Cazzu

Por su parte, Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, abordó el tema el jueves en el podcast PLP. La argentina recordó cómo fue el final de su relación con Nodal: “Fue una separación conflictiva y muy pública, como en un universo paralelo”, señaló.

Al referirse a recientes declaraciones de Ángela Aguilar, Cazzu negó haber sabido con antelación sobre el romance entre Nodal y Ángela y desmintió cualquier “plan” en el que ella estuviera involucrada. “Me siento en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira”, afirmó.

Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación en junio y, un mes después, surgieron rumores sobre una boda privada, lo cual fue confirmado por el padre de Ángela, el cantante Pepe Aguilar, quien compartió imágenes de la ceremonia en sus redes sociales.

