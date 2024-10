"A nadie le rompieron el corazón": Ángela Aguilar cuenta cómo inició su romance con Christian Nodal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ángela Aguilar y Christian Nodal comenzaron su relación en medio de una controversia ya que se tejieron rumores de una supuesta traición del cantante mexicano a Cazzu, la madre de su hija, con quien gritaba su amor a los cuatro vientos. Si bien ni uno de ellos habló al respecto, fue la intérprete de Abrázame la que decidió salir al frente.

Tras su primera aparición pública con Nodal en la alfombra roja de los Latin Grammy Acoustic Sessions, conversó con la ABC News y si bien habló sobre su carrera musical, las preguntas sobre su matrimonio no se hicieron esperar.

"No es la historia que ellos (los medios) están divulgando y no siento que en este punto de mi vida tenga que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y haciéndoles quedar mal, no están poniendo a los personajes donde deberían, no conocen ni el 5% de la historia", dijo Ángela Aguilar.

A pesar de estar acostumbrada a las críticas, no acepta que digan cosas que no son en cuanto a su historia con Christian Nodal. "Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos, unidos y en la misma página. A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia muy tranquila... Todas las partes involucradas sabían lo que estaba pasando. Nosotros lo compartimos porque somos figuras públicas porque no solo es tu relación, también con el mundo. Respeto mucho a mi esposo y todo lo relacionado con él", agregó.

Christian Nodal y Ángela Aguilar, un matrimonio lleno de críticas

La relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal ha sido objeto de críticas desde sus inicios. Esta rápida transición tras pocos meses de haber confirmado su romance ha generado comentarios negativos hacia la pareja y la boda sorpresa no ha hecho más que intensificar las opiniones.

Según reportes, la boda se llevó a cabo en una hacienda en el estado mexicano de Morelos, en un ambiente que priorizó la intimidad y la cercanía familiar. "A pesar de las críticas y especulaciones, la pareja parece decidida a comenzar esta nueva etapa de su vida con el apoyo de sus seres queridos", coinciden varios medios. La noticia no estuvo exenta de polémica, ya que Nodal había hecho pública su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti, apenas dos semanas antes.

¿Qué dijo Cazzu sobre la relación de su expareja Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Julieta Cazzuchelli, la estrella argentina de trap conocida como Cazzu, rompió su silencio y decidió pronunciarse sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes confirmaron su romance un mes después de su ruptura.

"Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto (…) Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa. Pero me responsabilizo por mis elecciones y también de lo que no tengo control", escribió Cazzu.

Es así que la madre de Inti, la pequeña hija que tuvo con Christian Nodal, afirmó estar en la "necesidad" de dar a conocer a sus fanáticos su situación. "Me siento en la necesidad de hacerles saber que estoy bien, atravesando (esta situación) de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé que es mi prioridad y en mi trabajo mientras todo se calma allá afuera", sostuvo.

Podcast recomendado El primer actor Ramón García y la actriz Susan León nos contaron los detalles de la obra teatral "¿Quién mató a Palomino Molero?", basada en la novela del Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. La obra se presenta en el Teatro Marsano. Leer más En escena | programa ¿QUIÉN MATÓ A PALOMINO MOLERO? CONVERSAMOS CON LOS ACTORES DE LA OBRA BASADA EN LA NOVELA DE MARIO VARGAS LLOSA