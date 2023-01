Bad Bunny, Rosalía, Karol G y más artistas hispanoamericanos despidieron el 2022 con palabras de aliento. | Fuente: Composición (Instagram)

El Año Nuevo 2023 fue motivo de celebraciones en todo el mundo. Y a ella no fueron ajenos artistas globales como Bad Bunny, Karol G, Daddy Yankee, Rosalía, entre varios más, que compartieron a través de sus redes sociales sus despedidas de 2022.

En su cuenta de Instagram, por ejemplo, el popular 'Conejo Malo' compartió un carrete de fotografías en el que con un vaso rojo en la mano y una playa de fondo —al mismo estilo que los videoclips de su disco "Un verano sin ti"— le dijo adiós a la Nochevieja.

"Último post del 2022, uno de los mejores años de mi vida... ¡Feliz Año Nuevo, gente! ¡Los amo! ¡Gracias por tanto! Este año me lo llevo en el corazón por siempre", escribió Bad Bunny en la leyenda de su publicación. Y no es para menos: en 2022, el puertorriqueño rompió récords de reproducciones y hasta consiguió cinco premios en los Latin Grammy.

Multipremiado y escuchado por millones en diversas plataformas, Bad Bunny lideró la escena musical en 2022. | Fuente: Instagram / Bad Bunny

Karol G da las gracias y Rosalía festeja

La colombiana Karol G también recurrió a su cuenta de Instagram para compartir con sus más de 58 millones de seguidores, lo que significó para ella el 2022. En una publicación en la que colgó fotografías suyas en una playa (ella sosteniendo una tabla de surf), la artista urbana se mostró agradecida.

"Gracias 2022 por lo difícil que fuiste, pero más aún por todo lo que me enseñaste. Cada día me siento diferente, me siento más feliz, más fuerte, más tranqila, queriéndome mucho y valorando cada regalito de la vida y ese amor infinito por parte de ustedes que nunca me faltó", escribió al inicio.

La cantante de "Tusa" afirmó que del año que acaba de pasar le quedan "los recuerdos de muchas lagrimitas, de frustraciones y preguntas y cosas que siguieron rompiendo" su "corazón". "Pero también sueños cumplidos, de sonrisas interminables, de poder visitar los lugares más increíbles que alguna vez conocí, y la sabiduría de poder decir que los millones los cuento en la salud, la familia y los buenos tiempos, y que no importa que, ni cómo, ni cuando... mañana será bonito", concluyó.

En junio de 2022, Karol G ofreció dos conciertos en Perú y aprovechó para darse una vuelta por la Huacachina, en Ica. | Fuente: Instagram / Karol G

Por su parte, la española Rosalía mostró en las historias de su Instagram la juerga que pasó junto a su novio, el también cantante Rauw Alejandro. En uno de los videoclips que publicó, también aparece por allí el mexicano Christian Nodal.

En sus registros, a la intérprete de "Despechá" se la ve muy contenta en las calles de Japón, adonde se marchó junto con su pareja al acabar su gira internacional "Motomami". En su Año Nuevo 2023, ambos visitaron un karaoke y cantaron a dúo el 'hitazo' de Daddy Yankee, "Gasolina".

Rosalía y su novio Rauw Alejandro despidieron el 2022 en Japón. | Fuente: Instagram / Rosalía

Daddy Yankee, Sebastián Yatra, Natti Natasha y más

En cuanto a Daddy Yankee, el 2022 significó su retiro de los escenarios y la música, con una gira mundial y un disco titulado "Legendaddy". En su Instagram, el 'Big Boss' le dirigió un mensaje a sus más de 47 millones de seguidores, con un videoclip en el que aparece con un collar de colores y sonriendo, y rodeado de su familia y entorno más cercano.

"Con todos ustedes, un muy feliz Año Nuevo, que Dios los bendiga a todos y cumpla su sueño, les deseo un feliz, feliz Año Nuevo 2023. Fuego", escribió en la leyenda la leyenda del reggaetón, que el 2022 también dio dos conciertos en Lima como parte de su despedida musical.









El grupo Morat, que el año pasado estrenó con gran éxito su cuarto álbum de estudio "Si ayer fuera hoy", también publicó un post en Instagram para expresar su agradecimiento a sus fans. La banda pisó territorio peruano también en 2022 para ir al encuentro de su público en dos fechas.

A través de una carta, Juan Pablo Isaza Piñeros, Juan Pablo Villamil Cortés, Simón Vargas Morales y Martín Vargas Morales afirmaron: "Pasamos por acá a darles las gracias por un año espectacular. A nuestro equipo de trabajo, a todos los que fueron a los conciertos, a quienes nos esperaron y recibieron en cada país, a todos los que oyeron el disco de principio a fin: ¡GRACIAS!".

"El 2022 estuvo tremendo y el 2023 se pone mejor", prometió Morat, que este año esperan publicar su quinto disco de estudio.

La dominicana Natti Natasha, por su parte, apareció sola en su publicación de Año Nuevo 2023, en Instagram, y reflexionó sobre el aprendizaje que representó para ella el año pasado. "¡Qué año! Qué tanto he aprendido de la vida, de mi alrededor, de mí misma", escribió al inicio de su publicación.

Quien interpreta "Sin pijama" también prometió que este año sacará "más música". "De todo y para todos los gustos", detalló. Y a renglón seguido añadió: "Seguiré cuidando a mi hija, mi hermosa flor; seguiré esperando al amor de mi vida y seguiré positiva".

"Como la guerrera firme que siempre han conocido, estoy agradecida por todo sin dejar nada afuera. Porque todo (bueno o malo), aunque en el momento nos rompa por dentro, nos construye, nos levanta, nos hace más fuertes y más sabios", indicó Natti Natasha.

El colombiano Sebastián Yatra se sumó a la lista de artistas que despidieron el 2022 con un balance. "Me sirvieron esos deseos de 'feliz año' que me dieron el año pasado... el 2022 fue uno QUE NUNCA OLVIDARÉ", dijo en la descripción el intérprete de "Dos oruguitas".

"Comienzan nuevas aventuras y alegrías para todos, así que por supuesto, feliz año 2023", agregó en la leyenda adjunta a un videoclip que repasa en fotografías los distintos logros, viajes y demás eventos en los que estuvo envuelto el cantante de 28 años.





NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 20 BLONDE... ¿La polémica está justificada?

La polémica se armó con "Blonde", la película sobre Marilyn Monroe que se acaba de estrenar en Netflix. ¿Es misógina cómo dicen? ¿O una historia diferente que la hace atractiva? Lucia Barja y Renato León analizan la película sobre el icono de Hollywood. 7 años de mala suerte si no escuchas este súper episodio.