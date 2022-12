Bad Bunny y Rosalía lideraron la música urbana en 2022. | Fuente: Composición (AFP)

Dos años atrás, las audiencias declararon a Bad Bunny como el gran favorito de la música urbana. Lo logró a puro pulso con "YHLMDLG", "Las que no iban a salir" y "El último tour del mundo", tres discos que aparecieron en plena pandemia y obtuvieron una excelente respuesta de un público nostálgico por las noches de fiesta y perreo. El puertorriqueño podría haberse dormido en sus laureles, pero no fue así. Porque este 2022, salió a la luz "Un verano sin ti".

Lanzado en mayo de este año, el nuevo trabajo discográfico del 'Conejo Malo' no solo se ganó los aplausos de sus seguidores, llegando a ocupar primeros puestos en las listas musicales de Billboard o Spotify, sino también el de la crítica. Aupado por revistas especializadas, como Rolling Stone, y por premios internacionales como el Latin Grammy o Grammy (donde hizo historia al ser el primer disco en español en competir como mejor álbum del año), este quinto título lo consolidó como artista global.

"A pesar de ser cantado completamente en español, 'Un verano sin ti' no es puramente de reggaetón ni está basado únicamente en el ritmo del dembow. Sí hay canciones, como 'Tití me preguntó', pero hay otras que tienen merengue, house, pop. Es un disco que abarca muchos géneros, tanto en la música popular latinoamericana como en la pop global. Eso es parte de su encanto: sin perder su identidad latina, apela a ser un disco de pop universal", dijo a RPP Noticias el crítico musical Francisco Melgar Wong.

Rosalía avanza a paso firme

Otro proyecto tan importante para la música urbana como "Un verano sin ti" lo fue "Motomami", de Rosalía. Quizás no tuvo el éxito comercial del trabajo de Bad Bunny, pese a batir algunos récords en reproducciones, pero sí le granjeó elogios entre la crítica musical, como apuntó Melgar Wong. Incluso sorprendió en la ceremonia de los Latin Grammy 2022, cuando se impuso ante el puertorriqueño y el uruguayo Jorge Drexler en la categoría de álbum del año.

"'Motomami' es el disco que más me he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero que tiré pa' lante' y que más alegrías me ha dado. Gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando", dijo en aquella oportunidad la artista. Y razón no le faltaba: su tercer disco de estudio significó una apuesta por explorar nuevos caminos en ese género omnívoro que es el pop.

Para Melgar Wong, el último álbum de Rosalía "tiene ingredientes de música experimental", algo que siempre captará la atención de la crítica especializada, especialmente en Estados Unidos. "'Su encanto proviene de sus elementos de autor, desde la portada, que es sumamente sugerente, hasta cómo utilizar los sintetizadores. Es un poquito más conceptual sin tener una narrativa y al querer llevar a un límite el pop. 'Motomami' es Rosalía queriendo decir algo desde su lugar en el mundo", reflexionó.





La música hispanoamericana al poder

Más allá de sus propios méritos, hay un tercer punto que explica el ascenso de "Un verano sin ti" y "Motomami" al mercado global, o el hecho de que ambos discos de música urbana latina sean al mismo tiempo los mejores álbumes pop a nivel mundial. El fenómeno, de acuerdo con Melgar Wong, podría remontarse al 2017, cuando "Despacito", esa colaboración de Daddy Yankee con Luis Fonsi, alcanzó picos de reproducción en Estados Unidos.

"Ya desde entonces veíamos canciones de música urbana latina ingresando al mercado de pop global. Pero estos temas tenían a artistas latinos compartiendo el cartel con artistas de la industria norteamericana, como Beyoncé, Cardi B o Justin Bieber. Lo singular del fenómeno actual es que Bad Bunny, con 'Un verano sin ti', no ha necesitado del apoyo de un artista anglosajón para ingresar al primer lugar del mercado global. Él lo ha hecho de manera independiente. Lo mismo con Rosalía", explicó.

Sin embargo, así como el 2022 significó el pináculo de la carrera de estos dos cantantes hispanoamericanos, también fue la despedida de uno de los que contribuyó a abrirles camino. Daddy Yankee le dijo adiós a una carrera de más de 40 años con "Legendaddy", su último proyecto en una discografía que ha hecho historia en el reggaetón. "Es un disco que le da la posta a otras figuras. Creo que es un ciclo que se cierra en la música urbana latina", comentó el experto.





