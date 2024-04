Anthony Hopkins será el rey Herodes en 'María', película protagonizada por Noa Cohen

"Me atrae el reto de los guiones complejos", confesó Anthony Hopkins sobre su nuevo protagónico en el cine. El actor británico interpretará al rey Herodes en María, película de D.J. Caruso. El artista compartirá escena con la actriz israelí Noa Cohen quien encarnará a la madre de Jesús de Nazaret.

"El nivel de detalle que se ha dado a esta producción hace que me sienta orgulloso de formar parte de ella", agregó el ganador de dos premios Oscar a Deadline. Por otro lado, el director quiere mostrar otra faceta de la virgen que pasa desapercibido:

"Quiero ofrecer al mundo un retrato de la verdadera María humana. Retratarla desde su nacimiento hasta su infancia y presentarla como un ser humano con aprensiones y temores", comentó.

De acuerdo con la actriz Noa Cohen, quien ha aparecido en series israelíes de éxito como Bentz o Infinity, fue escogida para protagonizar María "tras una búsqueda por todo el mundo" y, como curiosidad, destaca que la actriz de 21 años nació "solo a una hora" de Nazaret, lugar donde nació María.

Entre los nombres que forman el elenco también destacan Mila Harris (María de joven), Ido Tako (José), Stephanie Nur (Salomé), Susan Brown (Ana la profetisa), Ori Pfeffer (Joaquín), Hilla Vidor (Ana) y Gudmundur Thorvaldsson (Marcelo).

Anthony Hopkins ganó su segundo Oscar con su interpretación en "El padre".Fuente: Diamond Films

¿De qué tratará la película?

María, de la que todavía se desconoce la fecha de estreno, narra cómo María es rechazada tras la concepción de su hijo y, junto a José, se ve obligada a huir y a esconder al bebé.

La principal amenaza es el rey Herodes, interpretado por Anthony Hopkins, quien quiere mantener el poder a cualquier precio, por lo que desencadena la persecución asesina del recién nacido porque considera que puede hacer peligrar su reinado.

El proyecto, que se filmó recientemente en Marruecos, cuenta con guion original de Timothy Michael Hayes, quien escribió el texto después de consultar sacerdotes, obispos, pastores bautistas, rabinos, mormones y teólogos, entre otras figuras relacionadas.

La exitosa trayectoria de Anthony Hopkins

Anthony Hopkins es un actor británico-estadounidense que ha tenido una carrera exitosa y prolífica en el mundo del entretenimiento. Nacido el 31 de diciembre de 1937 en Port Talbot, Gales, Hopkins ha sido aclamado por su versatilidad y talento en una amplia gama de roles en el cine, la televisión y el teatro.

Hopkins comenzó su carrera en el teatro en el Reino Unido antes de dar el salto a la pantalla grande. Su actuación verdaderamente icónica llegó en 1991 cuando interpretó al Dr. Hannibal Lecter en la película The Silence of the Lambs. Esta actuación le valió un Premio de la Academia al Mejor Actor y lo catapultó a la fama internacional.

A lo largo de su carrera, Anthony Hopkins ha sido reconocido con numerosos premios y nominaciones, incluyendo un Premio Tony, varios Premios BAFTA y Premios de la Academia, así como un Premio Emmy. Ha aparecido en una amplia variedad de películas, desde thrillers psicológicos hasta dramas históricos y comedias, y ha trabajado con algunos de los directores más respetados de la industria.

