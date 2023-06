Anthony Hopkins y Christian Bale criticaron el uso de pantalla verde: "No tiene sentido, es monótono"

El actor Anthony Hopkins ha participado en varias películas entre drama y de acción, sin embargo, habló de su trabajo en Marvel como Odín, en las cintas de Thor. El intérprete calificó de “sin sentido” su actuación porque no le gusta trabajar con pantalla verde.

“Me pusieron una armadura, me pusieron barba. Siéntate en el trono, grita un poco. Si estás sentado delante de una pantalla verde, no tiene sentido actuar”, dijo para The New Yorker. A estas declaraciones se unió Christian Bale, quien fue el villano Gorr en “Thor: Love and Thunder”.

“Esa fue la primera vez que lo hice (trabajar con pantalla verde). Quiero decir, la definición de esto es monotonía. Tienes un buen equipo. Tienes otros actores que tienen mucha más experiencia que tu ¿Puedes diferenciar un día de otro? No, absolutamente no. No tienes idea de qué hacer. Ni siquiera podía diferenciar un escenario del siguiente. Ellos seguían diciendo: ‘Estás en el escenario tres’. Bueno, y yo respondía, ‘¿Cuál es ese?’ ‘El azul’ Y, entonces me indicaban, ‘Sí. Pero estás en el escenario siete. ‘¿Cuál es ese?’ ‘El azul.’ Yo pensaba, ‘Oh, ¿dónde?’”, agregó para GQ.

A diferencia de sus compañeros de escena, Chris Hemsworth confesó que también se cansa de ser Thor, pero le encuentra divertido a ser un Dios en el cine.

Anthony Hopkins en 'Rebel Moon'

El veterano actor británico Anthony Hopkins se une al elenco de 'Rebel Moon', la película que Zack Snyder prepara para Netflix. El artista participará en un proyecto de ciencia ficción tras varios años alejado de un género que ha visitado en títulos tan populares como las sagas de 'Transformers', 'Thor' o la serie 'Westworld'.

Según informa Deadline, la cinta de Snyder contará en su ya amplio reparto con la voz de Anthony Hopkins, quien dará vida a Jimmy, un robot de batalla inteligente y que una vez defendió a un rey asesinado.

Inicialmente, 'Rebel Moon' iba a ser una película y spin-off de la saga Star Wars, ambientada poco después de lo sucedido en 'Revenge of the Sith'. Sin embargo, tras la adquisición de Lucasfilm por parte de Disney en 2012, el proyecto perdió prioridad en el nuevo organigrama de la factoría, lo que le llevó a Snyder a convertir la cinta en una propuesta original y alejada de la franquicia.

Snyder, además de dirigir la cinta, escribe el guión junto con Shay Hatten y Kurt Johnstad. Protagonizada por Sofia Boutella, completan el reparto Charlie Hunnam, Ray Fisher, Djimon Hounsou, Doona Bae, Staz Nair, Alfonso Herrera, Jena Malone, Ed Skrein, Stuart Martin, Cary Elwes, Corey Stoll y, ahora también, Anthony Hopkins.

Anthony Hopkins ganó en el 2021 su segundo Oscar a mejor actor por su interpretación de un anciano con demencia en 'The father', convirtiéndose en el intérprete de mayor edad que consigue el galardón.