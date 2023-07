Anuel AA le responde a Yailin 'La más viral': "¿Cómo vas a insinuar semejante mentira y barbaridad?"

Después de las acusaciones de Yailin ‘La más viral’, Anuel AA no tardó en responder y se defendió de todo lo dicho en su contra. Escribiendo un largo mensaje en sus historias de Instagram, el intérprete de ‘Mejor que yo’ aseguró que todo es mentira.

“Usted siempre decía que hasta te ibas a dar tú misma para decir que era yo él que te daba y tratar de meterme preso. Jamás pensé que alguien cayera tan bajo o que tuvieras corazón para hacer eso o insinuar semejante mentira y barbaridad”, escribió.

Por otro lado, Anuel AA señaló que, si hubiera golpeado a Yailin ‘La más viral’ cuando eran pareja, por qué no habló antes: “¿Y por qué esperar tanto para expresar semejante supuesto abuso que pasaste? Mentirosa”, agregó el puertorriqueño.

“Nunca he sido un abusador y eso todo el mundo lo sabe. Los latinos de esta generación nueva aprendieron a ser románticos de verdad y a tratar a una mujer bien de verdad. Gracias a mí que dejo ver como soy en todas mis relaciones”, finalizó.

Anuel AA le responde a Yailin 'La más viral' tras acusarlo de agresor.Fuente: Instagram | @anuel

Yailin acusa a Anuel AA de golpearla durante su embarazo

El conflicto entre Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA sigue creciendo. Esta vez, la artista dominicana utilizó sus redes sociales para denunciar a su expareja por haberla golpeado durante su embarazo.

“Yo si me rio, si eres un narcisista, dile al mundo Ema, que me golpeabas cuando estaba embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, se lee en un primer mensaje.

Tras acusarlo públicamente en sus historias de Instagram, Yailin ‘La más viral’ agregó otro dato que tiene que ver con lo económico: “Me dejaste sin un solo dólar, te robaste el único dinero que tenía a mi nombre, mi ropa, mis prendas, me dejaste sin nada”.

“Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí, que necesito dinero pa’ la renta, pa’ los Pampers pa la niña, pa’ la leche, para tu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”.

Como se recuerda, Anuel AA conoció a Yailin ‘La más viral’ cuando él mantenía una relación con Karol G. Tras terminar su romance con la colombiana, se casó con Yailin en junio de 2022, semanas después anunció su embarazo. No obstante, su matrimonio terminó en febrero de 2023 y hasta el momento no han revelado por qué decidieron separarse.