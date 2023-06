Yailin 'La más viral' no descarta hacer una canción con Karol G y Feid: "Lo hacemos, claro"

Luego de que Yailin ‘La más viral’ terminara su relación con Anuel AA, ha estado más activa en la música. Lanzó algunos temas en solitario y con Tekashi 69, sin embargo, surgió la posibilidad de que haga una canción con Karol G y Feid.

Si bien no se ha confirmado la relación de los colombianos, la pareja ha sido captada tomados de la mano. Por ello, la dominicana se refirió a ambos: “Lo que importa es la felicidad, tú sabes, cada mujer necesita un hombre que la haga feliz”, dijo para el programa Alofoke Radio.

Por otro lado, Yailin ‘La más viral’ fue consultada sobre si le gustaría hacer un tema con Karol G y Feid, esto fue lo que respondió: “Lo hacemos, claro, es trabajo marketing, dinero”, agregó. Además, aclaró en que no tiene problemas con ningún artista.

Su presencia en el programa fue para promocionar su nuevo tema ‘Pa ti’ que hizo con el rapero Tekashi 69 y con el que se le ha vinculado sentimentalmente. Sin embargo, la intérprete negó tener una relación.

Yailin 'La más viral' presenta su tiradera contra Anuel AA

La relación entre Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ fue portada en todos los medios internacionales. Sin embargo, tras terminar su romance que duró poco –ya que el artista ha estado intentando reconquistar a Karol G- su expareja decidió dedicarle su nueva canción, al mismo estilo que Shakira con Gerard Piqué.

Por medio de sus redes sociales, la dominicana lanzó 'Narcisista' y habla sobre cómo superar a una persona que no te quiso. Además, hizo referencia a la famosa frase del papá de su hija Cattleya:

“Te va a ir peor, llora. Ahora prefiero estar sola. El karma te va a devolver pa’ atrás. Real hasta la muerte y te volviste na’. "Egoísta, mentiroso, narcisista. Ya no estoy en ti, no insistas. En mi película no eres protagonista’”, reza una parte de la canción de Yailin ‘La más viral’.

'Narcisista' es una tiradera para Anuel AA ya que insinúa que él le ha pedido regresar, pero como ella se hace respetar, no retomará su relación. “Teníamos un amor de redes y televisión", dice un verso. "Una serpiente envenenó mi corazón de seda. Sacaste tu doble cara en el momento peor”.

Tras su presentación en los Premios Heat 2023, Yailin ‘La más viral’ habló de su vida amorosa y, a pesar de que confesó que el cantante Tekashi 69 le regaló una camioneta y otros lujosos regalos, negó que esté pensado en tener una pareja. “Las mujeres podemos solas y podemos sacar a nuestros niños adelante”, sentenció.

Hasta el momento Anuel AA no se ha pronunciado ni ha reaccionado a 'Narcisista'. ¿Lanzará una respuesta a su expareja?