Anuel AA y su polémico mensaje a Karol G: "Estás con Feid, pero sabes que eres mía"

Lejos de preocuparse por la tiradera que le dedicó Yailin ‘La más viral’ o los regalos que le da Tekashi 69 a su expareja, Anuel AA sigue gritando a los cuatro vientos que aún no puede olvidar a Karol G.

Durante su presentación de los Premios Tu Música Urbano, que se realizó en Puerto Rico, el intérprete subió al escenario luciendo un polo donde sale él y la colombiana cuando grabaron el tema ‘Secreto’.

Sin embargo, eso no fue lo que llamó la atención de sus fanáticos ya que también tenía un mensaje: “Estás con Feid, pero sabes que eres mía”. Cabe resaltar que esta no es la única indirecta que lanzó para Karol G ya que, en su cuenta de Instagram, publicó un video de una mujer diciendo: “Tú eres mi ex y tú me extrañas. ¿Por qué tú no me lo dices? Estamos aquí los dos perdiendo el tiempo por orgullosos. ¡Llámame!”.

En la descripción de este clip, Anuel AA escribió: “Mami, deja a ese tipo ya, por favor. Yo sé que tú piensas así cuando piensas en mí”. En la caja de comentarios, los seguidores de la ‘Bichota’ piden que la deje ser feliz porque ya dejó esa relación en el pasado.

Anuel AA comparte foto donde insultan a Feid

Anuel AA sigue en su "pelea" con Feid. El artista continúa su gira por Estados Unidos y siempre comparte fotos de cómo se vivió sus shows junto a sus seguidores. Sin embargo, uno de sus shows que realizó en mayo de este año, un fan llevó una pancarta en la que se lee "Fuck Ferxxo".

Como se recuerda, se rumorea que el cantante colombiano es pareja de Karol G, algo que Anuel AA parece no estar de acuerdo. Luego de terminar su romance con Yailin 'La más viral' -con quien tiene una hija-, decidió recuperar el amor de su exnovia así eso incluya dedicarle canciones como "Mejor que yo".

Al ver el apoyo de sus seguidores para retomar su relación con la intérprete de "Mañana será bonito", Anuel AA compartió una foto de esa pancarta y escribió lo siguiente en la descripción: "Y esta se la dedicó a tu novio, bebé", junto con corazones verdes, el color que utiliza Feid como parte de su marca.

Ante estas provocaciones, Ferxxo ha hecho caso omiso a todos los comentarios de la expareja de Karol G y solo se ha limitado a compartir cómo van sus giras por Norteamérica y sobre el lanzamiento del remix 'Yankee 150' donde se unió nuevamente a Yandel además de Daddy Yankee.