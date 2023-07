Yailin 'La más viral' acusa a Anuel AA de golpearla durante su embarazo y muestra pruebas

El conflicto entre Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA sigue creciendo. Esta vez, la artista dominicana utilizó sus redes sociales para denunciar a su expareja por haberla golpeado durante su embarazo.

“Yo si me rio, si eres un narcisista, dile al mundo Ema, que me golpeabas cuando estaba embarazada. Nunca dije nada por mi niña, pero nunca pensé que ibas a bajar así de bajo pana”, se lee en un primer mensaje.

Tras acusarlo públicamente en sus historias de Instagram, Yailin ‘La más viral’ agregó otro dato que tiene que ver con lo económico: “Me dejaste sin un solo dólar, te robaste el único dinero que tenía a mi nombre, mi ropa, mis prendas, me dejaste sin nada”.

“Deja de ponerte los papeles de buen padre. Sigue y voy a subir los mensajes. Yo embarazada y cuando parí, que necesito dinero pa’ la renta, pa’ los Pampers pa la niña, pa’ la leche, para tu hija. Tú y tu gente me ignoraban. Tú me dejaste sin un dólar, te robaste el único dinero que yo tenía a mi nombre, la ropa mía, las prendas, me dejaste sin nada”.

Como se recuerda, Anuel AA conoció a Yailin ‘La más viral’ cuando él mantenía una relación con Karol G. Tras terminar su romance con la colombiana, se casó con Yailin en junio de 2022, semanas después anunció su embarazo. No obstante, su matrimonio terminó en febrero de 2023 y hasta el momento no han revelado por qué decidieron separarse.

El primer mensaje de Yailin 'La más viral' en sus redes sociales en contra de Anuel AA.Fuente: Instagram | @yailinlamasviralreal

Yailin 'La más viral' muestra una foto donde Anuel AA supuestamente le golpeó en la cara.Fuente: Instagram | @yailinlamasviralreal

Yailin 'La más viral' le pide el divorcio a Anuel AA

Al relanzamiento musical de Yailin ‘La más viral’ con ‘Narcisista’ y ‘Pa ti’, su nuevo tema con Tekashi 69, su supuesta pareja, la dominicana sigue captando los titulares y más ahora que le ha pedido el divorcio a Anuel AA.

Siendo padres de Cattleya y tras haberse casado el pasado 9 de julio en el país natal de la cantante, la intérprete ha decidido ponerle fin a su unión con el reguetonero. La firma de abogados Toribio Consultant Lawyer compartieron un comunicado donde se detalla los términos de la disolución del matrimonio.

“Desde el 31 del mes de marzo del presente año se le comunicamos al señor Emmanuel G. Santiago (AA) la intención de la señora Jeorgina Guillermo D (Yailin) de disolver el vínculo matrimonial existente”, se lee en el documento del abogado Andrés Toribio.

Asimismo, el bufete confirmó que el equipo legal de Anuel AA tiene toda la disposición para proceder con el trámite de separación. “Los abogados del señor Emmanuel G. Santiago (AA) teniendo conocimiento de nuestro interés de disolver el matrimonio en la mayor brevedad, coordinamos en hacer la disolución del mismo mediante la modalidad de mutuo consentimiento bajo el entendido que las partes no tienen oposición en firmar”.

Finalmente, tras los rumores de una supuesta demanda de Yailin ‘La más viral’ contra Anuel AA por incompatibilidad de caracteres, el abogado señala que esa información es falsa.

“La información de una supuesta demanda de divorcio por incompatibilidad de caracteres, la cual desconocemos su veracidad y de ser cierta no hemos recibido ninguna notificación o convocatoria”, mencionó Andrés Toribio, que concluyó diciendo: “Es de conocimiento público que la señora Jeorgina Guillermo D. (Yailin), tiene un interés marcado en disolver dicho matrimonio”.