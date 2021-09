Anya Taylor-Joy, de ascendencia argentina, admite que le encantaría volver a residir en Latinoamérica. | Fuente: EFE

En el mejor momento de su carrera, Anya Taylor-Joy se siente más cerca de Argentina que nunca. La actriz nació en Miami, pero vivió en el país latinoamericano hasta los seis años de edad, debido a que su padre, de origen argentino y escocés, trabaja allí. Por parte de su madre, su ascendencia es británica y española.

En una entrevista con la revista InStyle, la protagonista de “Gambito de dama” fue invitada a una ronda de preguntas al estilo verdadero o falso sobre información de su vida personal y profesional. “Tengo ciudadanía estadounidense y argentina”, leyó en la premisa y aclaró que era cierto y, a la vez, mentira.

“Tengo pasaporte estadounidense y británico, pero tengo residencia argentina, lo cual me hace muy feliz porque me gustaría vivir en Argentina nuevamente”, sostuvo Anya Taylor-Joy. De hecho, no es la primera vez que habla al respecto, ya que ha mencionado que la mayoría de sus familiares viven en dicho país y viaja todos los fines de año para celebrar junto a ellos.

Anya Taylor-Joy, de 25 años, fue nominada a los Emmy 2021 por su protagónico en la miniserie “Gambito de dama”, estrenada en Netflix. Unos días atrás, se lució en la alfombra roja del Festival de Venecia 2021 por el estreno de “Last Night in Soho”, película de terror psicológico que protagoniza junto a Thomasin McKenzie.

Anya Taylor-Joy asistió al Festival de Venecia 2021 por la proyección de su nueva película "Last Night in Soho". | Fuente: EFE

Anya Taylor-Joy protagoniza 'Last night in Soho'

La joven estrella Anya Taylor-Joy se convierte en un fantasma en un Londres de los Sesenta invadido por la música y los bares en el thriller "Last night in Soho", presentado hoy fuera de concurso en el Festival de Venecia 2021.

La película, de Edgar Wright, director de "Zombies Party" (2004) o "The world's end" (2013), se presenta como un thriller psicológico para narrar la historia de Eloise (Thomasin Harcourt McKenzie), una joven que se muda a Londres siguiendo sus sueños de convertirse en diseñadora de moda.

Sin embargo, el glamour que imaginaba pronto queda empañado por un aura mucho más oscura, al entrar en contacto con la historia de una fantasmagórica mujer que vivió en la capital londinense en los Sesenta, interpretada por Anya Taylor-Joy. Una historia de fantasmas e intrigas acompasada por una potente banda sonora y animadas por numerosas coreografías.

(Con información de EFE)

