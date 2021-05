Ariana Grande y Dalton Gómez en las primeras imágenes difundidas de su boda privada. | Fuente: Instagram

¡Muy romántico! Ariana Grande y Dalton Gomez se lucen en sus primeras fotografías como esposos tras contraer matrimonio en una boda privada el pasado 15 de mayo. Hace dos semanas, la revista People reportó que la artista de música pop y su novio se habían dado el “¡Sí, acepto!” en una ceremonia íntima.

A través de las redes sociales, Ariana Grande confirmó la información con la difusión de unas instantáneas inéditas de su casamiento con Dalton Gomez, un exitoso agente de bienes raíces con el que inició una relación en el 2020. El matrimonio hizo oficial su vínculo amoroso en Los Ángeles, California (Estados Unidos).

El portal TMZ indicó que menos de 20 personas, entre familiares y amigos cercanos, asistieron a la boda, de la cual inicialmente se creyó que fue en Montecito, ubicación conocida como la ciudad de las estrellas. Mientras tanto, People habló con el representante de la cantante estadounidense y les indicó que el evento se dio en un lugar “feliz y lleno de amor”.

“La pareja y ambas familias no podrían estar más felices”, agregó sobre el compromiso de Ariana Grande, de 27 años, y Dalton Gomez, de 25. Ambos se comprometieron en diciembre del año pasado y ella lo anuncio desde su cuenta oficial de Instagram con una leyenda que decía: “Para siempre y luego más”.

Se comprometió por segunda vez

Se recuerda que este no ha sido el primer compromiso de la intérprete de "Thank U, Next". A mediados del 2018, dijo que iba a casarse con el comediante Pete Davidson a solo unas semanas de comenzar su romance.

No obstante, antes de terminar el año cancelaron todo y ella le devolvió el anillo de compromiso valorizado en US$ 100 000. La ruptura sucedió poco después del fallecimiento de Mac Miller, quien fue expareja de Ariana Grande.

Después de esa separación, la vida amorosa de la cantante pasó a segundo plano. Sin embargo, el año pasado, ella fue vista saliendo con Dalton Gomez en una actitud muy cariñosa. Él es un agente de bienes raíces que trabaja con grandes estrellas de Hollywood.

