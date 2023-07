Ariana Grande y Dalton Gomez se separan tras dos años de matrimonio, según medios internacionales

Ariana Grande y Dalton Gomez siempre han mantenido su relación de manera discreta, tanto así que solo hay algunas imágenes de ambos en sus redes sociales y pocas veces se han dejado ver juntos.

Sin embargo, tras haber contraído matrimonio en mayo de 2021, la pareja decidió divorciarse, según medios internacionales. De acuerdo con TMZ, Page Six y People, confirmaron la noticia en sus tabloides.

El último fin de semana se llevó a cabo el Wimbledon y asistieron varias figuras de Hollywood como Brad Pitt, Daniel Craig, cantantes como Nick Jonas y Ariana Grande quien lucía una rubia melena por el papel que interpretará en Broadway.

Sentada junto a Jonathan Bailey y Andrew Garfield, los fotógrafos captaron que no llevaba su anillo de compromiso ni de bodas. Tras este hecho, Page Six aseguró que la pareja decidió separarse y que desde enero de este año ya no conviven.

“Estaban teniendo problemas desde antes de enero, pero quieren seguir siendo buenos amigos”, confirmó una fuente. “Durante todo el proceso han seguido siendo muy buenos amigos, y el resto de sus amigos y sus familias han tratado de protegerles”, agregó.

Ariana Grande y Dalton Gomez se casaron en mayo de 2021 en Montecito, Santa Bárbara, California (EE. UU.) en una ceremonia íntima.Fuente: @arianagrande

El anterior compromiso de Ariana Grande

Antes de conocer a Dalton Gomez, Ariana Grande estuvo comprometida con el actor cómico Pete Davidson. Ambos habían comenzado su relación a solo dos semanas de que la nominada al Grammy terminara su romance con el fallecido rapero Mac Miller.

Ellos se conocieron en el 2016 después de que ella participara como invitada musical en Saturday Night Live. La pareja empezó a asistir a diferentes eventos juntos y, en junio de 2018, se confirmó el compromiso. "Solo son dos personas que encontraron el amor rápidamente y se hacen felices todo el tiempo. No es algo que hayan estado ocultando", afirmó, en el momento, una fuente cercana a la pareja.

Unas semanas después, ellos se mudaron juntos y se realizaron tatuajes inspirados en su relación. Ariana y Pete fortalecieron su relación a partir de momentos difíciles como las secuelas del atentado de Manchester durante el concierto de la artista.