Demi Lovato reveló que tiene discapacidad visual y auditiva tras su última sobredosis

La trayectoria de Demi Lovato se ha visto opacada, debido a sus excesos con las drogas y el alcohol. En 2018, cuando acababa de cumplir los 26 años, una sobredosis la puso al borde de la muerte; sufrió tres ataques cerebrales, un ataque al corazón, un fallo multiorgánico y una neumonía.

Ella pudo recuperarse, pero la gravedad de su situación médica la dejó con severas secuelas. En el podcast Andy Cohen Live de SiriusXM, la cantante reveló que actualmente padece de discapacidad visual y auditiva.

"Tengo discapacidad visual y auditiva hasta el día de hoy. Es un recordatorio diario constante. Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión cuando miro tu cara. Por lo tanto, es un recordatorio constante para permanecer en el camino correcto, porque no quiero que eso vuelva a suceder", expresó.

Demi Lovato lleva más de 10 años intentando liberarse de las adicciones. A fines del 2010, estuvo en tratamiento de desintoxicación por lo que recurrió a diferentes centros de rehabilitación. A inicios de 2022, la exchica Disney decidió regresar voluntariamente a una clínica para evitar una recaída y continuar con su lucha contra las drogas.

Anuncia su colaboración con Slash

Demi Lovato acaba de lanzar Sorry Not Sorry, una canción que cuenta con la colaboración de Slash, guitarrista de Guns N’ Roses. Según reveló, este tema es solo un anticipo de su próximo álbum, que saldrá el 15 de septiembre.

"Slash es un artista icónico del que he sido fan durante años, es un honor absoluto tener una leyenda como él en la versión rock de Sorry not Sorry, contó Lovato.