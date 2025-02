"Fue solo un mordisco": Armie Hammer admite haber comido el corazón de un animal

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Luego de que fuera acusado de canibalismo hace cuatro años, el actor Armie Hammer sigue arrastrando esta polémica hasta la actualidad. De acuerdo con el artista, confirmó que sí comió un corazón, pero era de un animal. Según su relato, fue una especie de "iniciación" cuando fue a cazar con sus amigos.

"No se come el corazón entero. Fue solo un mordisco, y todos tus amigos están a tu alrededor provocándote", contó en The Louis Theroux Podcast. Tras ello, descartó que haya comido a un ser humano como se dijo en 2021. "¿Sabes lo que tienes que hacer para ser realmente un caníbal? Comer carne humana. Así que no".

En la conversación, Armie Hammer también mencionó que los mensajes que se filtraron sobre el supuesto canibalismo, habían sido manipulados y sacados de contexto. "Perfectamente podría haber sido una conversación entre dos personas que bromean y se incitan mutuamente", acotó.

Armie Hammer se refirió a las denuncias de abuso y violencia sexual

Una de las mujeres que lo denunció fue Effie Angelova. El romance que Armie Hammer tuvo con esta mujer se dio cuando él estaba casado con su ahora exesposa Elizabeth Chambers (se divorciaron en 2023). "Tuvimos una relación muy intensa", contó. "Cualquiera de las conversaciones que mantuvimos [con Angelova] dentro de esa relación, cuando las sacas de ese contexto y las pones a plena luz del día, no se ven tan bien", señaló en el programa Piers Morgan Uncensored en 2024.

Hace tres años años, Angelova lo acusó de violarla “violentamente” y abusar de ella “mental, emocional y sexualmente” durante 2017. Más mujeres se sumaron, pero la Fiscalía del Condado de Los Ángeles confirmó que el actor no sería acusado de agresión sexual. Por otro lado, se refirió a otra acusión, la de Courtney Vucekovich:

"No estoy de acuerdo con la naturaleza de nuestra relación y con cómo ella la describió. Lo que sí puedo decir es que dejé a gente que estaba herida y molesta. Ninguna de esas personas se sintió herida o molesta porque yo traspasé límites sexuales que no estaban interesados en explorar o probar”, agregó Armie Hammer.

El actor admitió haber engañado a su exesposa, madre de sus hijos, con varias mujeres. "Fui fiel durante mucho tiempo, específicamente durante los primeros siete años". ¿Con cuántas mujeres estuvo? “Probablemente, más de las que una persona promedio podría tener. No diría muchos cientos. No, ya sabes, diría suficientes".

