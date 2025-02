"¡Nos vemos pronto!": Justin Berfield regresa como 'Reese' para los nuevos episodios de 'Malcolm in the Middle'

Con una emotiva foto compartida en redes sociales, Justin Berfield confirmó que retomará su papel para la famosa serie.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de que se confirmara el regreso de Malcolm in the Middle (conocida en Latinoamérica como Malcolm), el actor Justin Berfield compartió una foto en sus redes sociales donde revela que volverá a interpretar a Reese. Pese a que no compartió detalles de lo que se verá en la serie, sí publicó una foto.

"En camino a conocer a la familia del MITM (Malcolm in the Middle). ¡Nos vemos pronto!", se lee. Como se recuerda, a fines de 2024 Disney+ anunció la participación de los protagonistas originales, lo que ha generado una ola de entusiasmo entre los fanáticos que crecieron viendo las hilarantes y conmovedoras historias de esta peculiar familia.

Bryan Cranston, Frankie Muniz y el resto del elenco prometen revivir la esencia que convirtió a la serie en un fenómeno cultural desde su estreno en el año 2000.

Frankie Muniz valora Malcolm in the Middle

Malcolm in the Middle, que duró siete temporadas a lo largo de seis años, seguía la vida de una familia disfuncional de los suburbios estadounidenses, conformada por seis personas con personalidades diversas: la madre autoritaria, el padre inmaduro, el hijo estudioso, el otro hijo problemático, etcétera.

Frankie Muniz reveló que no solía ver el programa "cuando estaba en marcha". "Pero ahora lo he visto con mi esposa [Paige Price]. Nosotros [vimos] los 151 episodios. Me di cuenta, vaya, eso es lo que estábamos haciendo. Puedo separarme de estar en él y verlo como un fanático. Me encantaría saber qué está haciendo la familia. Pero no sé, veremos qué pasa", dijo en entrevista con Fox News.

En agosto de 2020, en medio de la pandemia, el elenco de Malcolm in the Middle se reunió de manera virtual, a propósito del 20 aniversario del estreno de la serie. Los actores Frankie Muniz, Bryan Cranston, Jane Kaczmarek (quien hizo el papel de la madre Lois) y Justin Berfield (el travieso Reese), se reencontraron vía Zoom.

Este reencuentro surgió a raíz de un evento organizado por Healing California (Estados Unidos), pero no llegó a grabarse. Sin embargo, quienes asistieron, mediante un pago, pudieron ver a los actores en vivo y en directo. Ellos volvieron a protagonizar el primer episodio de la producción de Fox Television.

Entendí esa referencia EER+ 16 OBI-WAN KENOBI o cómo jugar con la nostalgia para emocionar a los fans ¡Obi-Wan, eres mi única esperanza! Tras el final de temporada de la serie de Obi-Wan Kennobi, Lucia Barja y Michael Livia conversan sobre lo bueno, lo malo y lo mejorable en la serie protagonizada por Ewan McGregor, que incluye el regreso de Hayden Christensen como Anakin y su alter ego Darth Vader. ¿Qué significó este estreno para el futuro del universo Star Wars? Aquí te dejamos las pistas. Leer más Compartir Entendí esa referencia Share 00:00 · 00:00