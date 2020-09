Arnold Schwarzenegger debutará en la televisión | Fuente: EFE

Arnold Schwarzenegger debutará en la televisión con una serie de acción en la que sus protagonistas serán un padre y su hija que trabajan como espías internacionales, adelantó este lunes una exclusiva de la revista Deadline.



El proyecto, confirmado después por la prensa de Hollywood, está en fase de producción y aún no ha decidido quien encarnará a la hija del personaje interpretado por Schwarzenegger, quien firmará su primer proyecto televisivo de largo recorrido.



La serie es una idea de Nick Santora ("Scorpion", "Prison Break") producida con los estudios Skydance Television que en las próximas semanas comenzará a venderse a las plataformas de contenidos.



Durante la pandemia, Schwarzenegger, toda una personalidad en EE.UU. tanto por su carrera interpretativa como por su trayectoria política, ha compartido numerosos mensajes y vídeos en su cuenta de Twitter, muchos de ellos humorísticos, dando consejos para contener el avance de la pandemia como lavarse los manos o permanecer en casa.



El pasado otoño, el actor y exgobernador de California (2003-2011) estrenó la última entrega hasta la fecha de su franquicia estrella, "Terminator: Dark Fate", aunque sus malos resultados en taquilla comprometieron el futuro de esta longeva saga de ciencia-ficción y acción.



"Terminator: Dark Fate" llegó con la intención de recuperar al público tras tres secuelas poco exitosas, se encomendó para ello a los regresos de Linda Hamilton y Schwarzenegger como estrellas y a la vuelta de James Cameron como productor, y había obtenido reseñas bastante favorables por parte de la crítica.



Antes, el actor generó varios titulares por criticar el mandato del presidente de EE.UU., Donald Trump, a pesar de haber sido compañeros en el Partido Republicano.



"Siempre me quejo de que Trump no es capaz de dejar de ser Trump y pasar a ser presidente", aseguró.



Además, los dos políticos presentaron temporadas diferentes del programa televisivo "The Celebrity Apprentice", que fue originalmente liderado por Trump, quien abandonó el puesto para centrarse en su campaña electoral al tiempo que criticó los malos resultados de audiencia obtenidos desde 2017 por Schwarzenegger, su sustituto en la pequeña pantalla. (EFE)