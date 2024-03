"Nadie haría un robot con la boca torcida": Sylvester Stallone asegura que nunca habría podido ser 'Terminator'

Sylvester Stallone dejó en claro que hay ciertos roles que nunca interpretaría. A pesar de su amplia trayectoria en la industria del cine, que incluye sagas como Rocky, Rambo y Los Indestructibles, el actor señaló que jamás se imaginaría asumiendo el papel de Terminator, el famoso personaje de su amigo, Arnold Schwarzenegger.

En una entrevista que ofreció a The Hollywood Reporter un par de años atrás, el popular 'Sly' también dijo que no se ve encarnando a un personaje del mundo del cómic, a pesar de su participación en la película Juez Dredd.

"No me parezco a ningún personaje de cómic. Como tampoco podría interpretar a Terminator. Nadie haría un robot con la boca torcida y una voz que suena como la de un cargador de féretro. Simplemente no funciona", comentó.

¿Qué le pasó en el rostro a Sylvester Stallone?

La vida de Sylvester Stallone estuvo cerca de tomar un rumbo diferente cuando, en su juventud, se vio obligado a enfrentar la posibilidad de servir en el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam. A pesar de estar preseleccionado para el reclutamiento, en 1969, una condición médica impidió que cumpliera con su deber militar.

El actor nació con parálisis facial debido a complicaciones en el parto. Como resultado, la parte inferior izquierda de su rostro quedó paralizada, afectando zonas de sus labios, lengua y barbilla.

A raíz de esta condición, Stallone fue considerado no apto para el reclutamiento militar. Esta particularidad en su rostro, que alguna vez fue motivo de burlas durante su infancia y adolescencia, pasó a ser su rasgo distintivo en la pantalla grande.

Sylvester Stallone elige a Ryan Gosling como Rambo

Sylvester Stallone ya tiene a su actor favorito para que lo reemplace como el icónico personaje de acción, Rambo, en caso de que Hollywood vuelva a hacer una nueva película sobre la popular saga de acción. Se trata de Ryan Gosling, quien fue nominado a los Oscar 2024 como mejor actor de reparto por su papel del popular muñeco Ken en el taquillero filme de Mattel, Barbie.

"Conocí a Ryan Gosling en una cena (...) Obviamente somos opuestos. Él es guapo. Yo no lo soy. ¡En serio! ¿Podrías imaginarme como Ken? No funciona en absoluto", declaró explicando sus motivos por su elección.

En ese sentido, dijo que Gosling le contó que “le fascinaba y solía ir a la escuela vestido como Rambo.

"Me dijo que se vestía como Rambo en sus vacaciones. Él seguía teniendo mucha afiliación y pensé que era interesante. Si alguna vez tengo que pasar el personaje de Rambo, se lo pasaré a él porque le encanta”, sostuvo 'Sly'.

