Los 'Gemelos' Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito protagonizaron divertirdo momento en los Oscar 2024

La ceremonia de los Premios Oscar 2024 estuvo llena de celebración y sorpresas, con momentos inesperados que capturaron la atención del público. Entre ellos, el reencuentro de Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito, conocidos por su participación en la comedia de 1988 Twins, conocida en Latinoamérica como Gemelos, donde dieron vida a dos hermanos gemelos producto de un experimento genético.



A finales de diciembre de 2023, Schwarzenegger compartió una imagen de su visita a la obra de Broadway I Need That, protagonizada por DeVito. En su publicación, elogió la obra, calificándola como una de las mejores que ha visto en su vida: "un verdadero espectáculo con corazón". Además, expresó su emoción por la posibilidad de volver a trabajar juntos, tras 35 años del estreno de Twins.



El último domingo, el Dolby Theatre en Los Ángeles fue testigo de un reencuentro público durante la transmisión del evento más grande del mundo del espectáculo, la entrega de los Premios Oscar, cuando esta peculiar dupla se volvió a juntar para presentar los premios a Mejores Efectos Especiales y Mejor Edición.

Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito juntos en los Premios Oscar 2024.Fuente: AFP

Schwarzenegger y DeVito se reencuentran con Batman

Su entrada provocó una ovación de pie, con todos los presentes aplaudiendo y celebrando a dos leyendas vivientes del cine. DeVito fue el primero en acercarse al micrófono, asegurando que él y Arnold se presentaron juntos "por una razón muy obvia": "ambos intentamos matar a Batman", comentó Schwarzenegger, lo que provocó risas entre el público.



DeVito interpretó a El Pingüino en Batman Returns de 1992, mientras que Schwarzenegger encarnó al Señor Frío en Batman & Robin de 1997. DeVito le preguntó a "su gemelo" cómo fue que Batman lo había vencido. "Él usó mi única debilidad en mi contra", dijo Arnold. "¿Calor?", preguntó DeVito. "No, el amor", reiteró Arnold. "¡Oh!... A mí me aventó por una ventana", respondió DeVito.



Lo que provocó aún más risas fue cuando DeVito aseguró que Batman estaba entre el público, y para sorpresa de todos, era Michael Keaton, quien interpretó a Batman en dos de las tres películas del murciélago dirigidas por Tim Burton. Las cámaras enfocaron a Keaton, quien sin decir una palabra, retó a sus antiguos enemigos con un gesto amenazador, lo que divirtió a todos los presentes.



"Debes tener nervios de acero para mostrar tu cara aquí", dijo Schwarzenegger a Keaton. "Te veo después del baile del gobernador, amigo", finalizó DeVito, haciendo referencia a la época en que Schwarzenegger fue gobernador de California. Después de las bromas, presentaron los premios a Mejor Efectos Especiales, que fue para Godzilla Minus One, y a Mejor Edición, entregado a Oppenheimer.

