Ashley Park y Paul Forman, coprotagonistas de 'Emily en París', terminan su relación tras dos años

Los actores dieron por terminada su relación, según medios internacionales. En redes sociales solían compartir salidas juntos y mensajes románticos.

Se acabó el amor. Ashley Park y Paul Forman pusieron fin a su relación luego de casi dos años juntos. Según informó la prensa internacional, la pareja —que comparte pantalla en la serie Emily en París— se separó en septiembre. Hasta el momento, ninguno de sus representantes ha hecho comentarios al respecto.

El portal TMZ fue el primero en difundir la noticia el 1 de octubre. Días antes, Park, de 34 años, había alimentado rumores de ruptura al asistir sin Forman, de 31, a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, realizada el 27 de septiembre en Montecito, California. La actriz estuvo acompañada por sus amigas Cara Delevingne, Nina Dobrev y la maquilladora Jenna Nicole. Posteriormente, People también confirmó la separación.

Pese a la ruptura, ambos continuarán viéndose durante la promoción de la quinta temporada de Emily en París, que se estrena el 18 de diciembre en Netflix, junto a Lily Collins y Lucas Bravo.

La historia de Ashley Park y Paul Forman

Los rumores de romance surgieron en octubre de 2023, cuando Ashley Park y Paul Forman fueron vistos tomados de la mano en una cena en Los Ángeles. No fue hasta enero de 2024 que hicieron pública su relación.

Ese mismo año, Park atravesó un choque séptico que la mantuvo hospitalizada. Tras su recuperación, compartió un mensaje en Instagram en el que agradeció a Forman por acompañarla “incondicionalmente” durante la crisis. La publicación incluía fotos de él tomándola de la mano en el hospital.

Semanas más tarde, oficializó la actriz relación con una foto juntos en redes sociales. En agosto de 2024, en entrevista con Cosmopolitan, confesó que, pese a haber prometido “no volver a salir con un actor”, cambió de opinión al enamorarse de Forman, a quien describió como “generoso y amable”.

Por su parte, Forman declaró a People que trabajar junto a Park en Emily en París “significa el mundo” para él y que se sentía “el hombre más afortunado del mundo”. En sus redes sociales solía compartir momentos con la actriz, como su primera cita pública en febrero de 2024 o instantes divertidos durante la filmación de la tercera temporada de la serie en Italia.

