‘Emily in Paris’ reanudó su rodaje después de la muerte del asistente de dirección de la serie de Netflix

Emily in Paris reanudó sus grabaciones en Venecia apenas dos días después de la repentina muerte del asistente de dirección Diego Borella, ocurrida en pleno set el jueves 21 de agosto.

El sábado 23, la protagonista Lily Collins, de 36 años, fue vista regresando al rodaje junto a sus compañeros de elenco Eugenio Franceschini, Ashley Park y Paul Forman, a bordo de un barco que los trasladaba por la ciudad italiana. La producción continúa con las escenas programadas para la quinta temporada, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre en Netflix.

¿De qué murió Diego Borella, asistente de dirección de ‘Emily in Paris’?

Borella, de 47 años, se desplomó durante los preparativos de una filmación en el histórico Hotel Danieli. Personal médico intentó reanimarlo en el lugar, pero fue declarado muerto alrededor de las 7 p.m. Según medios locales como La Repubblica e Il Messaggero, el deceso se habría producido por un ataque cardíaco repentino.

Paramount Television Studios, responsable de la serie, confirmó el fallecimiento a través de un comunicado difundido a People: “Nos entristece profundamente confirmar el repentino fallecimiento de un miembro de la familia productora de Emily en París. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles”, expresó un portavoz.

La tragedia ocurrió apenas una semana después del inicio de las grabaciones en Italia, el 15 de agosto, con la fecha de cierre prevista para el 25 del mismo mes. Pese a la pérdida, el rodaje retomó su curso, mientras Collins compartía en redes sociales imágenes del detrás de cámaras de su estadía en Venecia.

¿Quién fue Diego Borella?

Borella, originario de Venecia, era un reconocido profesional con formación en Roma, Londres y Nueva York. Además de su labor en el mundo audiovisual, se había desempeñado en las artes visuales y la literatura. En las últimas semanas se encontraba plenamente involucrado en las grabaciones de la nueva temporada de Emily en París.

La noticia de su muerte contrasta con el ambiente de entusiasmo que el elenco compartía en redes sociales. Días antes del suceso, la protagonista Lily Collins había publicado en Instagram fotografías detrás de cámaras junto a su coprotagonista Ashley Park durante su estadía en Venecia.

Hasta el momento, Netflix y las compañías de producción Darren Star Productions y Jax Media no han emitido comentarios públicos sobre lo sucedido.