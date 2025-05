"Feliz de escuchar las canciones una y otra vez": Ashley Tisdale revela que su hija es fan de 'High School Musical 2'

Jupiter, su hija de 4 años, redescubre la magia de Sharpay y revive el fenómeno musical en casa haciendo que Ashley Tisdale recuerde su época en Disney Channel.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Para toda una generación High School Musical fue mucho más que una trilogía de películas: fue un fenómeno cultural. Y aunque han pasado casi dos décadas desde su estreno, la franquicia sigue marcando a nuevas generaciones. Así lo compartió recientemente Ashley Tisdale, quien interpretó a la icónica Sharpay Evans, al contar que su hija Jupiter, de 4 años, se ha convertido en una gran fan de la saga.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Tisdale explicó cómo su hija redescubrió el universo de High School Musical luego de asistir a una obra teatral donde su sobrina interpretó a Sharpay, el mismo personaje que la actriz encarnó en la saga. “No sé qué tipo de karma es este”, bromeó la actriz. “Jupiter vio a mi sobrina en la obra el pasado fin de semana. Cuando vio la película en el pasado, nunca le importó realmente, pero creo que ver a mi sobrina en la obra, interpretándome a mí, simplemente la cambió”.

Desde entonces, la pequeña no ha dejado de pedir escuchar la música de las películas, especialmente la de High School Musical 2. “Está sonando en casa ahora mismo. Cuando salgo a pasear con ella, me pide que la ponga; cuando voy en coche, me pide que la ponga. Pero estoy feliz de escucharlas una y otra, y otra vez”, comentó Tisdale entre risas.

Sharpay Evans, el personaje que catapultó a Tisdale a la fama, era la ambiciosa y carismática líder del club de teatro de East High. Con su estilo glamoroso, su pasión por los escenarios y su actitud competitiva, se ganó tanto la atención como el cariño del público. Tal fue su popularidad que incluso protagonizó su propia película derivada, Sharpay’s Fabulous Adventure.

El testimonio de Ashley Tisdale confirma que el legado de High School Musical sigue vivo, no solo entre sus fans originales, también entre sus hijas.

Hija de Ashley Tisdale cree que su papá es Zac Efron

En febrero de este año, Ashley Tisdale habló sobre su experiencia como madre y sus proyectos actuales. Durante la conversación, reveló que su hija ha visto High School Musical gracias al padre de sus niñas, quien le mostró las películas. Sin embargo, para la pequeña fue algo confuso ver a su mamá en la pantalla, lo que la llevó a sacar una divertida conclusión: ¡pensó que Zac Efron era su papá!

Entre risas, Ashley Tisdale contó la anécdota explicando que la confusión de su hija se debía al parecido en el color de cabello entre Zac y su esposo. “Le dije: ‘Solo porque tenga el pelo oscuro no significa que sea tu papá’”, recordó la actriz en el podcast Breaking Beauty.

Durante el podcast, Tisdale también compartió que su hija está empezando a ser consciente de quién es su madre, aunque todavía no lo entiende del todo. “Está en esa etapa en la que se pregunta por qué la gente quiere tomarse fotos conmigo”, comentó. La actriz confesó que no sabe cómo explicárselo, por lo que bromea diciendo que su hija ahora cree que es normal posar para fotos en plena calle.