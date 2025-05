"Temo por mi vida y la de mi hijo": protagonista de 'La sirenita' denuncia a su expareja por agresión

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La actriz Halle Bailey, conocida por su papel protagónico en La sirenita (2023), presentó una denuncia ante el Departamento de Policía de Los Ángeles en la que acusa al rapero DDG, su expareja y padre de su hijo, de cometer actos de violencia física, verbal y emocional.

Según la declaración legal de Bailey, DDG —cuyo nombre real es Darryl Dwayne Granberry Jr.— habría ejercido abuso verbal frecuente frente a su hijo de casi dos años. “Me llama ‘perra’ o ‘malvada’ delante de nuestro hijo”, afirmó la actriz. Bailey también denunció que el rapero la difama públicamente ante sus seguidores, provocando una ola de acoso y amenazas en redes sociales.

En su testimonio, Halle Bailey detalló un episodio de violencia ocurrido mientras intentaba colocar a su hijo en el asiento del coche. “Darryl me jaló el cabello, me golpeó la cara contra el volante y me rompió un diente”, afirmó. La actriz presentó fotos del daño físico, incluidos moretones en los brazos, como evidencia.

También acusó a DDG de haber ingresado a su casa sin permiso y de haberle enviado mensajes amenazantes. En uno de ellos, adjuntó una foto de la cama de la actriz con insinuaciones de infidelidad. Además, afirmó que en otra ocasión el rapero le arrebató el teléfono mientras ella intentaba pedir ayuda a un familiar, y la golpeó con la puerta de un coche, todo mientras ella sostenía a su hijo en brazos.

La denuncia incluye un mensaje de texto enviado por Bailey el 11 de mayo de 2025, en el que niega los señalamientos de infidelidad y expresa su angustia: “Darryl, ¿no estás cansado de acosarme? Inventas una nueva historia sobre mí todos los días”.

DDG tiene orden de alejamiento

Tras evaluar los hechos, el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles otorgó a Bailey una orden de alejamiento que impide a DDG acercarse a menos de 100 metros de ella o de su hijo, incluso en lugares como la escuela del menor o el vehículo de la actriz. Además, el juez le prohibió poseer armas y le recomendó participar en un Programa de Intervención para Maltratadores de 52 semanas.

Bailey también solicitó que se limite el uso de las plataformas de Twitch y YouTube por parte del acusado, argumentando que este utiliza sus canales para difamarla y fomentar el acoso. “Temo por mi vida y por la seguridad de Halo”, expresó.

La relación entre Bailey y DDG comenzó en 2022 y finalizó en 2024. La audiencia judicial sobre el caso está programada para el próximo 4 de junio de 2025.

La relación de Halle Bailey y DDG

La actriz y el rapero comenzaron su relación en 2022 después de asistir juntos a un concierto. Sin embargo, lo confirmaron cuando posaron en la alfombra roja de los Premios BET en junio de ese año.

"Crecí en YouTube y siempre veía a jóvenes creadores, me inspiraban constantemente. Él era uno de ellos. Luego vi que estaba lanzando música y me sentí atraída por esa canción. Casualmente, me envió un mensaje y el resto es historia", mencionó Halle Bailey en Essence.

Su amor creció y le dieron la bienvenida a su primer hijo en diciembre de 2023. Esta noticia fue inesperada ya que la cantante y protagonista de La sirenita ocultó su embarazo durante nueve meses.

