"Gracias Dios por poner en mi camino a Gabriela": Bad Bunny menciona a su expareja en 'ACHO PR'

El disco Nadie sabe lo que va a pasar está siendo todo un éxito. Con estas canciones, Bad Bunny se ha consagrado como uno de los artistas más escuchados en las diferentes plataformas, por lo que sus letras no han pasado desapercibidas.

En Nadie sabe menciona a Laura Bozzo, Al Pacino protagoniza MONACO y ahora en ACHO PR, menciona a su expareja Gabriela Berlingeri. Como se recuerda, ambos comenzaron a salir en 2017; sin embargo, cinco años después, él confesó que “solo somos mejores amigos”.

La vida amorosa de Bad Bunny está en el ojo público y más ahora que tiene citas con Kendall Jenner; no obstante, pese a que ya no tiene una relación con su expareja parece que aún le quedan buenos recuerdos, ya que la canción tiene fragmentos de personas que marcaron su vida y ella es una.

“Gracia' a Dios cumplí to' lo que soñé en la escuela. Gracia' Dios por poner en mi camino a Jan, a Noah y a Gabriela, ey. Por eso ya yo no pido mucho cuando me acuesto (...)”, se escucha en ACHO PR.

Actualmente, el posible romance entre Bad Bunny y Kendall Jenner se hace más fuerte; por ello, sus fanáticos han reaccionado: “Dios, ¿por qué Bad Bunny menciona a Gabriela en ACHO PR?, “¿Son novios?”, “¿Son amigos?", “¿Poliamor?”, entre otros.

Gabriela Berlingeri y Bad Bunny en los Latin Billboard 2021.Fuente: EFE

¿Bad Bunny y Gabriela Berlingeri tienen una relación abierta?

El julio de 2022, Bad Bunny hizo una transmisión en vivo por Instagram, donde interactuó con sus seguidores de la red social, quienes le hicieron todo tipo de preguntas, entre estas, varias relacionadas con su situación sentimental con Gabriela Berlingeri, de quien se daba por sentado que era su pareja oficial.

Sin embargo, sorprendió a sus seguidores al afirmar que son mejores amigos. “Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos best friends [mejores amigos], somos besties [mejores amigos]”.

Asimismo, Bad Bunny criticó que se especule sobre su relación. “Nadie sabe, solamente dicen Gabriela es tu novia, Gabriela es tu esposa, Gabriela es tu mai. Nadie sabe qué es Gabriela. Ahora mismo, Gabriela y yo somos mejores amigos”, dijo durante la transmisión en vivo.

Cuando mejor quedó claro el punto de vista del cantante sobre su relación con Gabriela Berlingeri fue cuando el cantante urbano dijo que cada uno podía tener pareja: “Si mañana ella tiene un novio, lo puede tener, porque somos mejores amigos. Igual yo, si yo tengo una novia, la puedo tener, porque somos mejores amigos”.

Finalmente, Bad Bunny tuvo duras palabras para los programas de farándula y defendió su privacidad. "Ustedes no saben nada. Mi vida está muy bien organizada", dijo en ese entonces.