¿El nuevo rey de la música latina? Peso Pluma destronó a Bad Bunny en los Latin Billboard 2023

La música latina tiene un nuevo rey, y su nombre es Peso Pluma. El artista mexicano conquistó los Premios Billboard de la Música Latina 2023, superando al puertorriqueño Bad Bunny, quien dominó la industria durante años.

Peso Pluma se llevó ocho galardones, incluyendo cuatro por Ella baila sola con Eslabón Armado y el premio al Artista Nuevo del Año. El ‘Conejo Malo’ se retiró del Watsco Center de Miami con siete Latin Billboards, principalmente por su éxito Tití me preguntó.

Bad Bunny, el más esperado

La actuación de Bad Bunny fue el momento más esperado, marcando su regreso a los premios en español después de cuatro años. Interpretó sus éxitos antes de presentar su sencillo más reciente, Un preview.

Peso Pluma, al recibir cada premio, exclamó "Arriba México". Su éxito refleja la creciente popularidad de la música mexicana en Estados Unidos y el mundo hispanohablante.

Peso Pluma y Nicki Nicole se presentaron juntos por primera vez en el escenario | Fuente: AFP

Karol G, entre los más premiados

La cantante Karol G fue la artista más premiada entre las mujeres, reconocida por su disco Mañana será bonito y su labor filantrópica, por la que recibió el Premio Latin Billboard Espíritu de la Esperanza.

El colombiano Manuel Turizo también destacó con tres premios: Global 200 Canción Latina del Año; Canción del Año, Latin Airplay; y Canción Tropical del Año, por La Bachata.

Peso Pluma y Nicki Nicole juntos

Peso Pluma sorprendió al público de los Latin Billboard al presentar un remix de Por las noches con la artista argentina Nicki Nicole, con quien se le viene vinculando sentimentalmente.

El homenaje a Jenni Rivera, a diez años de su fallecimiento, emocionó con la colaboración de su hija Chiquis, Calibre 50 y Los Sebastianes. "He estudiado mucho y me he preparado mucho para hacerlo", dijo a EFE.

Los Ángeles Azules recibieron el Premio a la Trayectoria y se unieron a Nicki Nicole, Ximena Sariñana y Sofía Reyes para interpretar sus cumbias icónicas. "Es la primera vez en nuestros casi 45 años de carrera que nos dan un premio por todo nuestro trabajo".

Karol G recogió cinco premios, dos de ellos por su álbum 'Mañana será bonito' | Fuente: AFP

Arriba la música urbana

Myke Towers fue el artista más destacado con múltiples presentaciones en los Latin Billboard 2023 y estrenó en televisión su gran éxito LaLa. Yandel, Justin Quiles, El Alfa, Farruko y más hicieron vibrar el escenario.

Yvy Queen, al recibir el Premio Ícono, destacó el crecimiento de las mujeres en el género. "Este género me enseñó a abrazar mi parte masculina, porque cuando comencé tuve que batallar con varones y no con hembras".

"Quiero agradecer que puedo recoger cada una de estas flores cuando estoy viva, y no saben el orgullo inmenso que siento al ver que hay cada vez mas mujeres en el escenario porque digo que hice mi trabajo como tenía que ser", añadió.