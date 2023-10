"Orgulloso de la música latina": Bad Bunny, Mejor Artista del Año en los Billboard 2023

Bad Bunny, el popular ‘conejo malo’, fue premiado como Mejor Artista del Año en los Premios Billboard de la Música Latina 2023 llevados a cabo el último jueves 5 de octubre en el Watsco Center de Miami. El cantante puertorriqueño se mostró “muy orgulloso” de recibir el galardón más importante de uno de los eventos más relevantes de la música latina.

“Para mí es un orgullo estar aquí y que haya tantos artistas nominados y finalistas. Para mi todos ellos son ganadores. Me siento tan orgulloso porque desde que comencé mi carrera siempre tuve una misión y era que la gente no entendía que la música latina podía estar en el tope por encima de cualquier música en el mundo entero”, expresó el artista de 29 años.

Seguidamente, Bad Bunny agradeció a sus colegas quienes, según dijo, “llevan arriba a la música latina” interpretando diversos géneros en todo el mundo.

“Si todavía buscan entrevistas mías viejas, cuando andaba con la cabeza rapada, yo decía, yo no sé si la gente nos está viendo, pero yo sé que tenemos el potencial para ser la música número uno del mundo. Hoy en día lo hacemos música, no solamente yo, sino los colegas, todos están llevando arriba a la música latina. Gracias por ser parte de este movimiento y llevarlo en alto. Los quiero y los amo”, enfatizó el cantante, quien fue ovacionado por el público.

Bad Bunny fue elogiado por su atuendo en la alfombra azul de los Billboard 2023. | Fuente: Instagram (badbunnypr)

Bad Bunny cantó sus éxitos en los Latin Billboard 2023

Previamente, Bad Bunny hizo su presentación en los Latin Billboard 2023 donde hizo vibrar el escenario con su presentación al ritmo de 'Moscow Mule'. Del mismo modo, coreó con el público presente a todo pulmón sus más sonados éxitos como 'Tití Me Preguntó', 'Neverita', 'Me Porto Bonito', y 'Where She Goes'.

Asimismo, presentó su reciente sencillo 'Un Preview', canción de Bad Bunny estrenada hace una semana. Es así que el boricua se llevó la noche en los Latin Billboard 2023.

Bad Bunny se llevó siete premios quedando en segundo lugar

Bad Bunny fue el segundo mejor galardonado consiguiente siete de las quince nominaciones en los Premios Billboard de la Música Latina 2023.

El intérprete de 'Ojitos lindos' ganó en las categorías: Artista del Año, Gira del Año, y Global 200 Artista Latino del Año, así como dos premios por su gran éxito ‘Titi me preguntó’.

Bad Bunny quedó solo detrás de Peso Pluma, artista mexicano que se llevó ocho premios, incluyendo: Artista del Año, Debut, ‘Hot Latin Songs’, Artista del Año, Masculino, y premio al Compositor del Año, siendo el más premiado de los Latin Billboard 2023.